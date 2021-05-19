Кайлі Дженнер похизувалася пишними формами у трендовому бікіні цього літа

Розкута модель Кайлі Дженнер обожнює гарячі пляжні фото. І цього разу красуня також потішила користувачів мережі черговим сексуальним образом у відвертому бікіні.

Так, у новому дописі в Instagram одна з молодших сестер знаменитого сімейства Кардашян Кайлі Дженнер продемонструвала спокусливий варіант купальника, який буде неймовірно популярний цього сезону.

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Красуня приміряла наряд блідо-рожевого кольору, зшитий з атласу. Бікіні і крихітний бюстгальтер відмінно підкреслили осину талію, пишні груди і круті стегна знаменитості. Доповнили образ кольє з морськими камінцями і емблемами від Chanel.

Дівчина позує на тлі екзотичного готелю. "Зараз моя атмосфера – це просто жити життя", – по-філософськи написала Кайлі у підписі до фото.

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