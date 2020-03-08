Наймолодша мільярдерка світу зняла відео в бікіні (18+)

Зірка Кайлі Дженнер минулоріч стала наймолодшою у світі мільярдеркою, але це не заважає їй продовжувати дивувати фанатів не лише своїми брендами, а й формами. Молодша сестра Кім Кардашян вкотре підтвердила, що модельні параметри не обов'язкові.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно красуня похизувалась кадрами в бікіні, на яких продемонструвала свою реальну фігуру. Тож хейтери змогли на власні очі побачити знімки та відео Кайлі, яка розпилює на собі сонцезахисний спрей. Здається, тренд на те, що красиві дівчата повинні бути худими, поступово зникає.

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