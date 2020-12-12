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Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитну фігуру у крихітній сукні (фото)

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Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитну фігуру у крихітній сукні (фото) - фото 1

Відома модель Кайлі Дженнер захопила фанатів гарячими фото у дуже коротенькому вбранні. Здається, мода на струнких дівчат починає відходити.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер займається чималою кількістю проєктів, тож не дивно, що вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою світу. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 200 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Кайлі вирішила показати фанатам, що зовсім не відстає від своєї старшої сестри Кім, тому опублікувала серію фото у крихітній жовтій сукні. Важко не помітити розкішні форми моделі:

Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитну фігуру у крихітній сукні (фото) - фото 438775

Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитну фігуру у крихітній сукні (фото) - фото 438776

Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитну фігуру у крихітній сукні (фото) - фото 438777

Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитну фігуру у крихітній сукні (фото) - фото 438778

Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитну фігуру у крихітній сукні (фото) - фото 438779
Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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