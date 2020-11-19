Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитні форми в бікіні

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі через серію фото у купальнику. Ця дівчина точно не планує

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер займається чималою кількістю проєктів, тож не дивно, що вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою світу. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 200 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Кайлі вирішила показати, що для неї спекотний сезон ще не закінчився. Тож дівчина продовжує насолоджуватись сонячною погодою та відпочиває біля власного басейну у купальнику.

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