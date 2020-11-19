На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитні форми в бікіні
-
- 42
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі через серію фото у купальнику. Ця дівчина точно не планує
23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер займається чималою кількістю проєктів, тож не дивно, що вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою світу. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 200 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.
І ще: Аріана Гранде створила свого клона у новому ефектному кліпі 34+35
Нещодавно Кайлі вирішила показати, що для неї спекотний сезон ще не закінчився. Тож дівчина продовжує насолоджуватись сонячною погодою та відпочиває біля власного басейну у купальнику.
Гортайте галерею:
Читайте також: Фітнес-блогерка показала свої реальні форми у бікіні (18+)
-
12:20Молода і сексуальна: Дженніфер Лопес захопила новою зйомкою
-
11:50Таємна шухляда на кухні здивувала мережу (фото)
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
10:52Знаки Зодіаку, з якими найважче будувати стосунки
-
10:43День ангела Ніни 2020: значення імені та характер його власниць
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:26Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитні форми в бікіні
-
09:55Як розбудити глухого собаку: миле відео підкорює Reddit
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
09:07Міжнародний день чоловіків 2020: привітання, смс і картинки зі святом
-
08:55Погода в Україні 19 листопада: від морозів до сильного вітру
-
08:27Як кинути курити за допомогою гри
-
07:45Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
-
07:22Жере непомірно: відомий розхід палива 1500-сильного Bugatti Chiron Pur Sport
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
21:2119 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Apple дозволить розробникам заробляти більше грошей
-
20:365 речей, які має взяти чоловік на перше побачення
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
19:55Mini показала футуристичний концепт мінівена Vision Urbanaut: фото
-
19:42Безпровідна зарядка Apple MagSafe Duo виявилася недостатньо потужною для iPhone 12
-
19:27З'явився рейтинг найдорожчих для проживання міст світу
-
19:12Канадців закликали остерігатися лосів, які лижуть автомобілі
-
18:54Джордж Клуні роздав друзям 14 мільйонів доларів
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
07:45Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок