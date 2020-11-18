Фітнес-блогерка показала свої реальні форми у бікіні (18+)

Відома фітоняшка Теммі Хемброу знову привернула до себе увагу фанатів через серію сонячних знімків у купальнику. Ця білявка точно не збирається прощатись з літом.

25-річна модель, фітнес-тренерка та блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. І це зовсім не дивно, адже білявка зовсім не має комплексів щодо своєї фігури, над якою щодня працює, а також закликає інших дівчат турбуватись про своє тіло. Тому не дивно, що регулярно Теммі публікує доволі ефектні фото з мінімальною кількістю одягу.

І ще: Кайлі Дженнер знялася у відвертому шкіряному топі з екстремальним декольте

Осінь не стала причиною відмовлятись від купальників, тож і серія нових кадрів від Хемброу передає шматочок літнього тепла. Відзначимо, що модель майже не використовує фоторедактори та з гордістю показує своє тіло таким, яким воно є.

Джерело всіх фото: instagram.com/tammyhembrow

Читайте також: Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)