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Фітнес-блогерка показала свої реальні форми у бікіні (18+)

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Теммі Хемброу роздяглась в Instagram - фото 1
Теммі Хемброу роздяглась в Instagram / @tammyhembrow

Відома фітоняшка Теммі Хемброу знову привернула до себе увагу фанатів через серію сонячних знімків у купальнику. Ця білявка точно не збирається прощатись з літом.

25-річна модель, фітнес-тренерка та блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. І це зовсім не дивно, адже білявка зовсім не має комплексів щодо своєї фігури, над якою щодня працює, а також закликає інших дівчат турбуватись про своє тіло. Тому не дивно, що регулярно Теммі публікує доволі ефектні фото з мінімальною кількістю одягу.

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Осінь не стала причиною відмовлятись від купальників, тож і серія нових кадрів від Хемброу передає шматочок літнього тепла. Відзначимо, що модель майже не використовує фоторедактори та з гордістю показує своє тіло таким, яким воно є.

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Фітнес-блогерка показала свої реальні форми у бікіні (18+) - фото 435458

Фітнес-блогерка показала свої реальні форми у бікіні (18+) - фото 435459

Фітнес-блогерка показала свої реальні форми у бікіні (18+) - фото 435460

Джерело всіх фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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