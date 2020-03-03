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Наймолодша мільярдерка світу показала розкішний бюст

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Кайлі Дженнер у бікіні - фото 1
Кайлі Дженнер у бікіні / instagram.com/kyliejenner

Зірка Кайлі Дженнер, яка встигла стати наймолодшою у світі мільярдеркою, майже постійно під прицілом камер. І навіть у вільний час привертає до себе увагу пікантними фото.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Після змін стилю дівчина вирішила частіше публікувати знімки своїх буднів. Не винятком стали і кілька фото в бікіні, на яких важко не помітити розкішну фігуру моделі. Здається, у її старшої сестри Кім Кардашян є серйозна конкурентка:

Наймолодша мільярдерка світу показала розкішний бюст - фото 389770

Наймолодша мільярдерка світу показала розкішний бюст - фото 389771

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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