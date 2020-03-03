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Літо кличе: сексуальна Емілі Ратажковскі похизувалась сідницями

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Емілі Ратажковскі оголилась в мережі - фото 1
Емілі Ратажковскі оголилась в мережі

Відома модель Емілі Ратажковскі не припиняє тішити прихильників звабливими кадрами. Дівчина вже дуже чекає літа, тож вирішила поділитись архівним фото в бікіні.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Нещодавно модель нагадала, що до літа залишилось не так багато часу, тож похизувалась розкішною фігурою у бікіні від власного бренду. Хоч знімок і но новий, але ніхто не сумнівається у тому, що Ратажковскі виглядає так ефектно увесь рік.

instagram.com/emrata - фото 389722
instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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