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Наймолодша мільярдерка світу похизувалась звабливими формами (18+)

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Кайлі Дженнер у купальнику - фото 1
Кайлі Дженнер у купальнику / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель та наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер опинилась у центрі уваги через серію сонячних фото в купальнику.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер займається чималою кількістю проєктів, тож не дивно, що вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою світу. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 210 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх насичених буднів.

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Зараз Кайлі насолоджується відпочинком, тож не дивно, що на сторінці побільшало знімків у купальнику. Здається, дівчина готова поз намагатись за формами зі своєю старшою сестрою Кім Кардашян.

Наймолодша мільярдерка світу похизувалась звабливими формами (18+) - фото 443934

Наймолодша мільярдерка світу похизувалась звабливими формами (18+) - фото 443935

Наймолодша мільярдерка світу похизувалась звабливими формами (18+) - фото 443936

Наймолодша мільярдерка світу похизувалась звабливими формами (18+) - фото 443937

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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