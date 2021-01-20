Наймолодша мільярдерка світу похизувалась звабливими формами (18+)

Популярна модель та наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер опинилась у центрі уваги через серію сонячних фото в купальнику.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер займається чималою кількістю проєктів, тож не дивно, що вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою світу. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 210 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх насичених буднів.

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Зараз Кайлі насолоджується відпочинком, тож не дивно, що на сторінці побільшало знімків у купальнику. Здається, дівчина готова поз намагатись за формами зі своєю старшою сестрою Кім Кардашян.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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