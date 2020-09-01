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Запальна Алессандра Амброзіо розбурхала пікантними фото (18+)

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Алессандра Амброзіо в купальнику - фото 1
Алессандра Амброзіо в купальнику / @alessandraambrosio

Знаменита модель Алессандра Амброзіо все ще розпрощалась з літом, тому радісно ділиться сонячними фото у купальнику. Тут справді спекотно!

39-річна популярна бразильська модель Алессандра Амброзіо хоч і завершила кар'єру ангела Victoria's Secret, але зовсім не збирається прощатись з модельним бізнесом. Красуня активно працює над різноманітними проєктами та бере участь у зйомках, адже й зараз виглядає не менш ефектно, аніж її юні колеги. До того ж Алессандра веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 10 мільйонів підписників.

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Для Амброзіо літо не завершилось, тож вона продовжує публікувати гарячі фото в купальниках. Дивлячись на цю модель, можна з впевненістю сказати, що можна виглядати розкішно у будь-якому віці.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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