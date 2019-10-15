Наймолодша мільйонерка світу похизувалась сексуальною фігурою

Юна мільйонерка та модель Кайлі Дженнер здивувала прихильників доволі стриманим образом, який підкреслив її ефектні форми. Не обов'язково роздягатись, щоб виглядати сексуально.

22-річна американська бізнесвумен, зірка реаліті-шоу та модель Кайлі Дженнер знаходить час не лише для різноманітних проєктів, а й для свого профілю в соцмережі Instagram. Там за наймолодшою мільйонеркою світу стежать понад 148 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно. Кайлі щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів та не соромиться публікувати пікантні знімки.

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Однак нещодавно дівчина здивувала прихильників доволі стриманим образом: зірка обрала довгу чорну обтислу сукню без декольте. Однак навіть це вбрання не приховало її ефектних форм, за якими вона може змагатись із старшою сестрою Кім Кардашян. Новий тренд?

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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