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Наймолодша мільйонерка світу похизувалась сексуальною фігурою

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Кайлі Дженнер здивувала незвичайною сукнею - фото 1
Кайлі Дженнер здивувала незвичайною сукнею / instagram.com/kyliejenner

Юна мільйонерка та модель Кайлі Дженнер здивувала прихильників доволі стриманим образом, який підкреслив її ефектні форми. Не обов'язково роздягатись, щоб виглядати сексуально.

22-річна американська бізнесвумен, зірка реаліті-шоу та модель Кайлі Дженнер знаходить час не лише для різноманітних проєктів, а й для свого профілю в соцмережі Instagram. Там за наймолодшою мільйонеркою світу стежать понад 148 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно. Кайлі щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів та не соромиться публікувати пікантні знімки.

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Однак нещодавно дівчина здивувала прихильників доволі стриманим образом: зірка обрала довгу чорну обтислу сукню без декольте. Однак навіть це вбрання не приховало її ефектних форм, за якими вона може змагатись із старшою сестрою Кім Кардашян. Новий тренд?

Наймолодша мільйонерка світу похизувалась сексуальною фігурою - фото 361660

Наймолодша мільйонерка світу похизувалась сексуальною фігурою - фото 361661

Наймолодша мільйонерка світу похизувалась сексуальною фігурою - фото 361662

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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