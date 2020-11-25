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LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар

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Набір Ferrari 488 GTE коштує 170 доларів - фото 1
Набір Ferrari 488 GTE коштує 170 доларів

Компанія LEGO представила новий набір лінійки Technic. Цього разу данський виробник конструкторів запропонує усім охочим зібрати гоночний суперкар Ferrari 488 GTE з 1 677 деталей.

Новий набір – продовження 15-річної співпраці LEGO та Ferrari. Однак, попри довгі роки партнерства, новий комплект став першим в історії, який фахівці Lego розробили спільно з італійським автовиробником.

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LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар - фото 436525
LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар - фото 436517

Новий набір Lego Technic дозволить зібрати 48-сантиметрову копію Ferrari 488 GTE з 1677 деталей. Комплект іграшкового суперкара включає аеродинамічне обвішування, масивне заднє антикрило, а також гоночну ліврею та фірмові спонсорські наклейки. Крім того, за допомогою елементів конструктора можна буде зібрати передню та задню підвіски, 485-сильний бензиновий V8 з працюючими під час руху поршнями, а також встановити емблему марки на рульове колесо боліда.

LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар - фото 436522
LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар - фото 436521
LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар - фото 436524
LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар - фото 436518

Новий набір надійде у продаж у другій половині січня 2021 року. Вартість деталізованого комплекту Ferrari 488 GTE складе 170 доларів.

LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар - фото 436519
LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар - фото 436523

Минулого тижня Компанія LEGO представила новий набір лінійки Technic, присвячений карбоновим McLaren Senna GTR. Зібрати британський суперкар з рухомими елементами з 830 деталей можна буде за 50 доларів.

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