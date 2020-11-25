LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар

Компанія LEGO представила новий набір лінійки Technic. Цього разу данський виробник конструкторів запропонує усім охочим зібрати гоночний суперкар Ferrari 488 GTE з 1 677 деталей.

Новий набір – продовження 15-річної співпраці LEGO та Ferrari. Однак, попри довгі роки партнерства, новий комплект став першим в історії, який фахівці Lego розробили спільно з італійським автовиробником.

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Новий набір Lego Technic дозволить зібрати 48-сантиметрову копію Ferrari 488 GTE з 1677 деталей. Комплект іграшкового суперкара включає аеродинамічне обвішування, масивне заднє антикрило, а також гоночну ліврею та фірмові спонсорські наклейки. Крім того, за допомогою елементів конструктора можна буде зібрати передню та задню підвіски, 485-сильний бензиновий V8 з працюючими під час руху поршнями, а також встановити емблему марки на рульове колесо боліда.

Новий набір надійде у продаж у другій половині січня 2021 року. Вартість деталізованого комплекту Ferrari 488 GTE складе 170 доларів.

Минулого тижня Компанія LEGO представила новий набір лінійки Technic, присвячений карбоновим McLaren Senna GTR. Зібрати британський суперкар з рухомими елементами з 830 деталей можна буде за 50 доларів.

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