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Найкрутішу Skoda Octavia 2021 повністю розсекретили: ефектні фото

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Skoda Octavia RS iV 2021 - фото 1
Skoda Octavia RS iV 2021 / skoda-storyboard

Компанія Skoda офіційно представила нове покоління зарядженої новинки – Skoda Octavia RS iV 2021. Вперше у своїй історії модель стала гібридною.

Якщо раніше Octavia RS оснащувалася потужними бензиновими і дизельними моторами, то тепер за її рух відповідає комбінація агрегатів: 1,4-літровий чотирициліндровий двигун TSI на 150 сил і електромотор потужністю 116 к.с., які сумарно видають 245 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Трансмісія нового авто – 6-швидкісний "робот" DSG.

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Найкрутішу Skoda Octavia 2021 повністю розсекретили: ефектні фото - фото 389757
Найкрутішу Skoda Octavia 2021 повністю розсекретили: ефектні фото - фото 389755
Найкрутішу Skoda Octavia 2021 повністю розсекретили: ефектні фото - фото 389753

Також до складу силової установки входить батарея місткістю 13 кВтг, її вистачає на те, щоб нова Skoda Octavia RS могла пересуватися на електриці на відстань в 60 км. Повна перезарядка АКБ від побутової розетки займе 6 годин, але за допомогою терміналу Wallbox час можна скоротити до 3,5 години. Розганяється від 0 до 100 км/год за 7,3 сек, максимальна швидкість – 225 км/год.

Зовні і всередині заряджене авто схоже на звичайну версію, проте є свої відмінності: чорна радіаторна решітка, "злі" бампери, задній спойлер, дифузор, карбонова обробка передньої панелі, спортивні сидіння і кермо, контрастне оформлення інтер'єру зі вставками з алькантари і інше. При цьому базова версія оснащується спеціальними світлодіодними протитуманними фарами, чорними легкосплавними дисками, а також червоними гальмівними супортами RS.

Найкрутішу Skoda Octavia 2021 повністю розсекретили: ефектні фото - фото 389756
Найкрутішу Skoda Octavia 2021 повністю розсекретили: ефектні фото - фото 389754

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Джерело: skoda-storyboard
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