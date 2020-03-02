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Названо найкращі авто Європи: переможець – Peugeot 208

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Лідером рейтингу став новенький Peugeot 208 - фото 1
Лідером рейтингу став новенький Peugeot 208

Переможцем щорічного конкурсу "Автомобіль року в Європі" став хетчбек Peugeot 208 другого покоління. До цього марка посідала перші місця у 2017 році з кросовером 3008, у 2014 – з п'ятидверкою 308 і у 2002 – з моделлю 307.

За підсумками голосування журі, до складу якого входять 60 журналістів з 23 європейських країн, Peugeot 208 набрав 281 бал. Автомобіль на 39 очок випередив електрокар Tesla Model 3, який посів друге місце.

Названо найкращі авто Європи: переможець – Peugeot 208 - фото 389687
Названо найкращі авто Європи: переможець – Peugeot 208 - фото 389688
Названо найкращі авто Європи: переможець – Peugeot 208 - фото 389686
Названо найкращі авто Європи: переможець – Peugeot 208 - фото 389685

І ще: Американці склали список найнадійніших авто: Toyota Land Cruiser у ТОПі

Третє місце дісталося електричному Porsche Taycan (222 бали), четверте – хетчбеку Renault Clio (211 балів), а п'ятірку лідерів замкнув компакткар Ford Puma (209 балів). За ними решту місць посіли Toyota Corolla (152 бали) та BMW 1-Series (133 бали).

У минулому році найкращим автомобілем Європи визнали Jaguar I-Pace. Йому довелося боротися за перемогу з середньомоторним спорткаром Alpine A110 у другому турі, оскільки спочатку обидві моделі набрали однакову кількість балів. У підсумку перше місце присудили електричному Jaguar.

До цього переможцями конкурсу ставали Volvo XC40, Opel Astra, Volkswagen Passat і Golf.

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Джерело: Motor
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