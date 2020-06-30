Найкрутіша рок музика червня: плейлист нових пісень за місяць

Свіжі рок пісні за червень чекають на тебе у новому плейлисті альтернативи від Радіо МАКСИМУМ! Слухай онлайн не попсову музику за перший місяць літа та заряджайся гарним настроєм!

Нова музика у стилі рок з'являється зовсім не рідше, аніж попса, тому щомісяця Радіо МАКСИМУМ збирає найкрутіші новинки від відомих та молодих гуртів, які ви могли пропустити. Перший місяць літа 2020 року поповнив плейлист альтернативними піснями, які точно не залишать байдужими і юних, і дорослих рокерів. Свіжі треки та яскраві кліпи вже встигли припасти до душі шанувальникам не попсової музики, тому зібрали всі нові треки у стилі рок, які вийшли у червні. Насолоджуйтесь!

Плейлист нової рок-музики червня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Remo Drive - "A Flower and a Weed" (Lyric Video)

The Lawrence Arms - "Last, Last Words" (Lyric Video)

Crown The Empire - BLURRY (out of place) (Official Music Video)

The Acacia Strain - EARTH WILL BECOME DEATH

Clint Lowery - I'm Wrong

Knuckle Puck - Breathe feat. Derek Sanders (Official Music Video)

Tiger Army - Last Ride (Official Music Video)

Make Them Suffer - Fake Your Own Death

Make Them Suffer - Falling Ashes

Make Them Suffer - How To Survive A Funeral

Make Them Suffer - Step One

Make Them Suffer - That's Just Life

Make Them Suffer - The Attendant

Make Them Suffer - Bones (Official Music Video)

Angels & Airwaves - All That's Left Is Love (Official Music Video)

Sevendust - The Day I Tried To Live (Soundgarden Cover)

All Men Must Die - War Cry (Lyric Video)

Kingdom Collapse - Uprise (Official Video)

Celldweller - Baptized In Fire (Official Lyric Video)

My Endless Winter - Run (Official Music Video)

Cerebellion - Someone's American Dream (Lyric Video)

Regrowth - Bad Luck (Official Music Video)

Poet Bones - Calm Wave Paradise (Official Music Video)

Bury Me Alive - Lights (Official Music Video)

Micah Ariss - I Refuse feat. Dawson Samuel (Lyric Video)

Arrays - Ain't No Sunshine (Rock Cover)

Dawn Over Zero - Detonate (Lyric Video)

Endeavour - 127 (Official Music Video)

The Wise Man's Fear - Castle in the Clouds (Official Music Video)

The Blacklava - My Quarantine (Official Music Video)

ÆNON - Korczak (Official Music Video)

Dopesick - Freaks (Official Music Video)

After Hour Animals - Regenerated (Official Music Video)

Common Vision - Comfortable Ache (Official Music Video)

The Anix - Die With You (Official Music Video)

Bring Me The Horizon - Parasite Eve (Official Video)

We Set Signals - We Want You

Parti! - Sweetspot (Official Music Video)

Neck Deep - Fall (Official Music Video)

Fame On Fire - HEADSPACE FT. POORSTACY (Official Music Video)

Stand Atlantic - Jurassic Park (Official Music Video)

Tigers Jaw - Warn Me (Lyric Video)

Biffy Clyro - Tiny Indoor Fireworks (Official Video)

The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (Official Lyric Video)

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