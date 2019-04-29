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Найкрасивіші акторки з 2000-х: Оскар за кращу жіночу роль
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Ці актриси поправу отримали "Оскар", адже вони найкращі у своїй справі. Подивіться, як вони виглядали на червоній доріжці з заповітною статуеткою.
Після вручення премії "Оскар" актори вирушають на урочисту традиційну вечірку на честь церемонії. Фотографи навперебій змагаються за право зробити найкращі світлини оскароносних актрис та акторів.
І ще: Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами
Джулія Робертс. 2000 рік. Фільм "Ерін Брокович" за роль Ерін Брокович
Це біографічний фільм режисера Стівена Содерберга, заснований на реальній історії правозахисниці Ерін Брокович, яка боролася за права жителів спільноти Хінклі штату Каліфорнія проти корпорації "Pacific Gas and Electric Company", що забруднюють ґрунтові води міста канцерогенним шестивалентним хромом, що викликають онкологічні захворювання у городян.
Геллі Беррі. 2001 рік. Фільм "Бал монстрів" за роль Летіції Масгроув
Фільм-драма. Ось уже кілька поколінь чоловіки в цій родині працюють катами. Вони включають під час страти рубильник електричного стільця. "Бал монстрів" – на професійному сленгу означає процедури, що передують самому моменту страти.
Ніколь Кідман. 2002 рік. Фільм "Години" за роль Вірджинії Вулф
Це британсько-американський драматичний фільм режисера Стівена Долдрі. Стрічку знято на основі однойменного роману Майкла Канінгема, який 1999 року приніс авторові Пулітцерівську премію. Картину умовно поділено на три частини, у кожній з них зображено один день із життя головних героїнь, долі яких химерно пов'язані між собою та майже ідентичні.
Шарліз Терон. 2003 рік. Фільм "Монстр" за роль Ейлін Уорнос
Це біографічна кримінальна мелодрама режисера і сценариста Петті Дженкінс, в основу сюжету якої покладена справжня історія жінки серійної вбивці з Флориди Ейлін Уорнос.
Гіларі Свонк. 2004 рік. Фільм "Крихітка на мільйон доларів" за роль Меггі Фіцджеральд
Це спортивна драма. За сюжетом 31-річна офіціантка Меггі Фіцджеральд приходить в секцію боксу. Зал належить старому тренеру і промоутеру Френкі Данну. Данн, талановитий тренер, відмовляється працювати з нею, оскільки він "не тренує дівчат". Попри це, Меггі старанно тренується сама, поступово заслуговуючи повагу у багатьох в залі, в тому числі в одного Данна – старого боксера Едді Дюпрі, на прізвисько "Металобрухт". Дюпрі потихеньку починає тренувати Меггі, яка виявляється дуже здібною ученицею.
Різ Візерспун. 2005 рік. Фільм "Перейти межу" за роль Джун Картер
Це кримінальна драма. За сюжетом ділок, який провернув фінансову аферу на 2 мільярди доларів, намагався залягти на дно у Мексиці, але на нього і його гроші починається справжнє полювання. Загрузлий у боргах місцевий наркобарон, російський гангстер і агент ФБР вступають на стежку війни, щоб добути гроші. Хто з них виживе?
Гелен Міррен. 2006 рік. Фільм "Королева" за роль королеви Єлизавети II
Це біографічний фільм режисера Стівена Фрірза. Події картини описують життя британської королівської сім'ї в перші кілька днів після трагічної загибелі принцеси Діани.
Маріон Котіяр. 2007 рік. Фільм "Життя у рожевому кольорі" за роль Едіт Піаф
Це фільм-біографія Едіт Піаф. Фільм відтворює сторінки життя знаменитої французької співачки Едіт Піаф, починаючи з її дитинства, проведеного в крайній нужді, до її смерті вже в статусі справжньої легенди. Картина переносить глядача з десятиліття в десятиліття, змальовуючи найбільш значущі епізоди з життя співачки.
Кейт Вінслет. 2008 рік. Фільм "Читець" за роль Анни Шміц
Це драма режисера Стівена Долдрі за однойменним романом-бестселером письменника Бернхарда Шлінка. Це оповідання, яке ведеться від імені Міхаеля Берга, охоплює майже сорокарічний період. Починається воно в 1958 році в Західній Німеччині, в провінційному містечку Нойштадті. Далі, через вісім років, воно переноситься в Гейдельберг, де Міхаель вивчає юриспруденцію. Кінцева частина історії відбувається в 1990-і роки.
Сандра Буллок. 2009 рік. Фільм "Невидима сторона" за роль Лі Енн Туі
Це спортивна драма режисера Джона Лі Хенкока. Сценарій заснований на книзі Майкла Льюїса. Фільм розповідає про гравця команди "Балтімор Райвенс" Майкла Оере. Він молодий афроамериканець. На початку фільму він в черговий раз позбавляється житла. З щирого співчуття його бере під свою опіку забезпечена християнська сім'я, членом якої він згодом стає. Йому потрібно багато подолати, але, всупереч всім перешкодам він стає успішним в спорті, а потім і в навчанні.
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