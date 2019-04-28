Найкрутіші фантастичні серіали, які ви могли пропустити

Серіали, які вийшли вкінці 2018 та на початку 2019 року, встигли завоювати чимало глядачів. Від містичних та до фантастики та пригод — зібрали найкращі серіали, які варто переглянути!

Моторошні пригоди Сабріни (18+)

Оригінальна назва: Chilling Adventures of Sabrina

Жанр: містика, драма, жахи

Країна: США

Режисер: Роберто Агірре-Сакаса

У головних ролях: Кірнан Шипка, Джаз Сінклер, Мішель Гомес, Чанс Пердомо, Люсі Девіс, Миіранда Отто

Тривалість: 45-60 хв.

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 20

Забудьте все, що ви пам'ятали про веселий та світлий серіал "Сабріна - юна відьма", адже нова екранізація - це абсолютна його протилежність. Сабріна Спеллман і справді є напівсмертною, напіввідьмою з Гріндейла, однак це зовсім не робить її життя сонячним та прекрасним. У день її 16-річчя, на Хелловін, дівчині доведеться пройти темне хрещення та пообіцяти Темною Повелителю виконувати його будь-які бажання. Після цього Сабріна повинна буде обрати: життя зі смертними чи навчання в Академії небачених мистецтв. Надто складний вибір для юного підлітка, яка точно не хоче нікому підкорюватися.

Моторошні пригоди Сабріни, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Академія Амбрелла

Оригінальна назва: The Umbrella Academy

Жанр: наукова фантастика, чорна комедія, драма, фентезі

Країна: США

Режисер: Стів Блекман

У головних ролях: Еллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шіен, Мері Джей Блайдж, Джон Магаро

Тривалість: 55 хв.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Ще одна екранізація коміксів, цього разу від екс-вокаліста популярного гурту My Chemical Romance Джерарда Вея. У центрі сюжету незвичайна школа-дім Академія "Амбрелла", у якій навчаються семеро незвичайних дітей. Ще у далекому 1989 році 1 жовтня раптово на світ з'явились 43 немовлят з надзвичайними уміннями. Варто відзначити, що жодна з матерів до моменту народження дітей не мала жодних ознак вагітності.

Таємничому багатію Реджинальду Харгрівзу вдається зібрати 7 з диво-дітей під своїм дахом, де він допомагає їм розвивати свої неймовірні таланти. Згодом, він створює справжню супергеройську команду. Але минають роки і всі діти обирають власний дорослих шлях. Аж поки не дізнаються про таємничу смерть свого "батька" та апокаліпсис. Яскрава картинка з чудовим музичним супроводом точно не залишить байдужим.

Академія Амбрелла , дивитись трейлер серіалу онлайн:

Чудотворці

Оригінальна назва: Miracle Workers

Жанр: комедія, фантастика

Країна: США

Режисер: Моріс Меребл

У головних ролях: Деніел Редкліфф, Стів Бушемі, Джеральдін Вісванатхан, Саша Компере, Каран Соні

Тривалість: 20 хв.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 7

Цей серіал здатен змусити замислитись про сенс релігії та власного життя, адже розповідає про роботу Бога та його помічників. Уявлення про творця точно відрізняється від правди, тому не дивно, що в один чудовий день Бог втрачає віру в людство та вирішує підірвати Землю. Однак відділу виконання молитов дуже цього не хочеться, тому вони вирішують вкласти з творцем парі, яке допоможе врятувати людей. Але хто сказав, що все буде так просто?



Чудотворці, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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