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Найкрасивіша жінка у світі знялася без білизни

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

Популярна супермодель Белла Хадід знялася у відвертій вебкам-фотосесії для відомого бренду. Знімки з'явилися на офіційній сторінці компанії в Instagram.

Хадід, яку раніше називали найкрасивішою жінкою в світі, позувала у відвертих нарядах і зовсім без одягу.

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Зірка знялася для французького бренду Jacquemus за допомогою вебкамери. Хадід позувала оголеною, прикриваючись солом'яною сумкою. Також супермодель знялася в короткому топі, оголюючи частину грудей. Крім того, красуня позувала в білому костюмі і зеленому в'язаному бюстгальтері, а також блакитному боді з відвертими вирізами в зоні декольте.

Автором зйомки став французький фотограф П'єр-Анж Карлотті.

Найкрасивіша жінка у світі знялася без білизни - фото 399933

Найкрасивіша жінка у світі знялася без білизни - фото 399934

Найкрасивіша жінка у світі знялася без білизни - фото 399935

Найкрасивіша жінка у світі знялася без білизни - фото 399936

Найкрасивіша жінка у світі знялася без білизни - фото 399937

Найкрасивіша жінка у світі знялася без білизни - фото 399938

Найкрасивіша жінка у світі знялася без білизни - фото 399939

Найкрасивіша жінка у світі знялася без білизни - фото 399940

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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