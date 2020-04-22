Реакція тата "Людини-павука" на Емму Вотсон підкорила інтернет (фото)

Навіть зірки відчувають захват чи сором, коли бачать інших знаменитостей. І батько Том Холланда (нова Людина-павук) не став винятком, адже не стримав емоцій, коли побачив Емму Вотсон. Це варто зацінити!

Не лише політики, тваринки та пранки підкорюють соцмережу Reddit, а й відомі люди. Користувач з ніком TheDarkIsMyLight поділився на платформі кумедним фото з Еммою Вотсон, Томом Холландом і його батьком Домініком, яке за лічені години зібрало понад 97 тисяч переглядів!

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А все тому, що на одному з заходів нова Людина-павук була зі своїм татусем, а якраз перед ними проходила Емма Вотсон. Вираз обличчя Домініка Холланда такий, наче він нарешті вперше побачив зірку своїх улюблених фільмів. І багатьом користувачам зрозуміла його реакція. Звісно ж, ніхто не сумнівався у тому, що батько Тома має чудове почуття гумору, адже він також відомий комік.

"Том Холланд: Тату, поводься нормально, Емма Вотсон йде"

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