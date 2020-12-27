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Холостячка Топ-модель по-українськи

Найкрасивіша гравець у покер захопила фото під водоспадом

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Сара Андервуд у бікіні - фото 1
Сара Андервуд у бікіні / instagram.com/saraunderwood

Відома модель та одна із найбільш звабливих гравців у покер у світі Сара Андервуд показала сонячні фото на природі, від яких неможливо відвести погляд!

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже білявка обожнює мандрувати, а також живе у будиночку посеред лісу. Тому на її профілі можна відшукати прекрасні пейзажі та не менш прекрасну Сару, яка не має комплексів щодо своїх форм.

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Це підтверджує і недавній допис моделі, на якому вона позує у крихітному червоному купальнику на фоні водоспаду. Така краса змусила фанатів засипати Андервуд компліментами та зібрала понад 57 тисяч лайків.

Найкрасивіша гравець у покер захопила фото під водоспадом - фото 440824

Найкрасивіша гравець у покер захопила фото під водоспадом - фото 440825

Найкрасивіша гравець у покер захопила фото під водоспадом - фото 440826

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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