У панчохах та корсеті: суддя шоу Супер топ-модель по-українськи захопила відвертим образом

Відома фотограф Соня Плакидюк розбурхала шанувальників ефектними фото в грайливому образі. Ця руда бестія не лише чудово знімає зірок, а й сама неймовірно виглядає у кадрі.

Фешн-фотограф та експерт "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад пів мільйона підписників. І це не дивно, адже красуня не лише ділиться своїми роботами, а й показує свої будні.

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Нещодавно фотограф похизувалась розкішними формами в екстравагантному образі, поставши перед фанатами у корсеті, панчохах та червоному халатику. Як сама пожартувала Соня, то вона колись й не могла подумати, що у такому вигляді ходитиме на роботу.

Джерело фото: instagram.com/moi_sofism

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