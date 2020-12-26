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Холостячка Топ-модель по-українськи

Модель Лаіс Рібейро показала ідеальну фігуру без фотошопу

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Модель Лаіс Рібейро показала ідеальну фігуру без фотошопу - фото 1

Популярна модель Лаіс Рібейро зачарувала фанатів ефектними фото у спортивному костюмі, і це не дивно, адже дівчина у будь-яку мить готова вийти на подіум!

30-річна бразильська топмодель та ангел Лаіс Рібейро не лише знімається у рекламах та сяє на подіумі Victoria's Secret, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 2 мільйони підписників. Там дівчина ледь не кожного дня публікує кадри з роботи, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно красуня показала, як проводить свій вільний час, і не важко здогадатись, що жоден день моделі не минає без активних тренувань. Тому вона похизувалась стрункою фігурою в стильному спортивному костюмі. Фанати одразу ж засипали дівчину компліментами, адже Лаіс точно готова до найпікантніших зйомок у будь-який момент!

Модель Лаіс Рібейро показала ідеальну фігуру без фотошопу - фото 440739

Модель Лаіс Рібейро показала ідеальну фігуру без фотошопу - фото 440740

Модель Лаіс Рібейро показала ідеальну фігуру без фотошопу - фото 440741

Модель Лаіс Рібейро показала ідеальну фігуру без фотошопу - фото 440742

Джерело всіх фото: instagram.com/laisribeiro

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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