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Модель Лаіс Рібейро показала ідеальну фігуру без фотошопу
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Популярна модель Лаіс Рібейро зачарувала фанатів ефектними фото у спортивному костюмі, і це не дивно, адже дівчина у будь-яку мить готова вийти на подіум!
30-річна бразильська топмодель та ангел Лаіс Рібейро не лише знімається у рекламах та сяє на подіумі Victoria's Secret, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 2 мільйони підписників. Там дівчина ледь не кожного дня публікує кадри з роботи, світських заходів та своїх звичайних буднів.
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Нещодавно красуня показала, як проводить свій вільний час, і не важко здогадатись, що жоден день моделі не минає без активних тренувань. Тому вона похизувалась стрункою фігурою в стильному спортивному костюмі. Фанати одразу ж засипали дівчину компліментами, адже Лаіс точно готова до найпікантніших зйомок у будь-який момент!
Джерело всіх фото: instagram.com/laisribeiro
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