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Колишня наречена Кличка Хейден Панеттьєрі зробила сміливу стрижку

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Хейден Панеттьєрі - фото 1
Хейден Панеттьєрі / pinterest

Голлівудська актриса і колишня наречена Володимира Кличка Хейден Панеттьєрі вирішила кардинально змінити свій імідж.

Як 30-річна Хейден зізналася у мережі, вона в захваті від оновленого іміджу, який надає їй трошки бунтарського стилю. Актриса опублікувала нові знімки і публічно подякувала стилістці за стрижку.

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Як відомо, Хейден Панеттьєрі змінила імідж в грудні 2019 року. Тоді актриса без коливань позбулася довгого світлого волосся, змінивши не тільки довжину, але і колір на попелястий. Днями зірка показала, що оновлення іміджу відбулося в її маєтку в Лос-Анджелесі. У будинок Хейден запросила стилістку, яка вперше робила стрижку актрисі.

Невідомо, що саме надихнуло Хейден Панеттьєрі на таку кардинальну зміну іміджу. У мережі підозрюють, що таким чином актриса захотіла зустріти новий етап свого життя.

Колишня наречена Кличка Хейден Панеттьєрі зробила сміливу стрижку - фото 384838

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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