Найкрасивіша гравець у покер показала фанатам сідниці (фото 18+)

Популярна модель та найзвабливіша гравець у покер Сара Андервуд знову привернула до себе увагу мережі, а все через пікантне фото тільки у спідньому.

36-річна американська модель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд навряд чи може залишити когось байдужим. Ця розкішна дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів, від яких неможливо відвести погляд. До того ж, життя у будиночку посеред лісу дозволяє їй створювати особливий контент.

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Нещодавно красуня похизувалась розкішною фігурою лише у спідньому, зате з келихом шампанського та біля каміна. Здається, саме так повинен завершуватись кожен зимовий день, щоб був святковий настрій.

instagram.com/saraunderwood

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