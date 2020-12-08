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Розкута співачка Lizzo показала фігуру у відвертому відео

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Співачка Lizzo - фото 1
Співачка Lizzo / instagram

Епатажна американська співачка Lizzo поділилася з прихильниками відвертим відео, в якому показала свою пишну фігуру з різних ракурсів.

Так 32-річна реперка Lizzo опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіжий пікантний ролик на підтримку дівчат з пишними формами. Зірка з'являється на кадрах у сміливій білій білизні, трясе стегнами і без жодних комплексів демонструє своє тіло.

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"Дивовижно бачити, що бодіпозитивний рух зайшов так далеко. Пишаюся великими дівчатками, які дали йому крила. Моє тіло змінюється, але я буду продовжувати цінувати його з усіх боків", – написала вона у підписі до відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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