Розкута співачка Lizzo показала фігуру у відвертому відео

Епатажна американська співачка Lizzo поділилася з прихильниками відвертим відео, в якому показала свою пишну фігуру з різних ракурсів.

Так 32-річна реперка Lizzo опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіжий пікантний ролик на підтримку дівчат з пишними формами. Зірка з'являється на кадрах у сміливій білій білизні, трясе стегнами і без жодних комплексів демонструє своє тіло.

І ще: Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Шейла Фонг, яка претендує на пікантний рекорд

"Дивовижно бачити, що бодіпозитивний рух зайшов так далеко. Пишаюся великими дівчатками, які дали йому крила. Моє тіло змінюється, але я буду продовжувати цінувати його з усіх боків", – написала вона у підписі до відео.

Читайте також: Курйозна Кім Карадшян показала пікантні фото в джакузі (18+)