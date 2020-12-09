Розкішна Дженніфер Лопес показала себе у всій красі у новій рекламі (18+)

Популярна співачка Дженніфер Лопес захопила шанувальників звабливою рекламою власної лінійки косметики. Здається, секрет вічної молодості зірки розкрито!

51-річна акторка, співачка та продюсерка Дженніфер Лопес встигає не лише займатись кар'єрою та родиною, а й вести свій профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 134 мільйони фанатів, і це зовсім не дивно. Красуня регулярно ділиться новими кадрами зі своїх робочих та звичайних буднів.

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Нещодавно Джей Ло таки анонсувала власний бренд косметики під назвою JLo Beauty, на який шанувальники чекали доволі довго. Відомо, що всі компоненти у засобах бренду використовує і сама зірки, і її мама. Тож тепер співачка готова поділитись секретом сяючої та молодої шкіри з усіма. А проморолик до виходу бренду у світ приковує до себе погляд, адже на ньому Лопес виглядає розкішно у найзвабливіших образах.

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