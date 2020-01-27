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Найкрасивіша гравець у покер показала фанатам сідниці (18+)

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Сара Андервуд у купальнику - фото 1
Сара Андервуд у купальнику / instagram.com/saraunderwood

Популярна модель і професійний гравець у покер Сара Андервуд вміло використовує не лише свій розум, а й красу. До того ж, дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури!

35-річна фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд підкорює серця не лише своїх суперників, а й підписників в соцмережі Instagram, яких вже понад 9 мільйонів. І це не лише через вроду дівчини, а й через те, що вона обожнює мандри, тому її профіль поєднує чудові фото пейзажів та спокусливої Сари.

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А недавнє фото білявки лише це підтверджує, адже на ньому Сара позує у бікіні, демонструючи шанувальникам сідниці.

Найкрасивіша гравець у покер показала фанатам сідниці (18+) - фото 382411

Відзначимо, що і в одязі Андервуд виглядає не менш привабливою:

Найкрасивіша гравець у покер показала фанатам сідниці (18+) - фото 382408

Найкрасивіша гравець у покер показала фанатам сідниці (18+) - фото 382409

Найкрасивіша гравець у покер показала фанатам сідниці (18+) - фото 382410

Джерело всіх фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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