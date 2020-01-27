Найкрасивіша гравець у покер показала фанатам сідниці (18+)

Популярна модель і професійний гравець у покер Сара Андервуд вміло використовує не лише свій розум, а й красу. До того ж, дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури!

35-річна фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд підкорює серця не лише своїх суперників, а й підписників в соцмережі Instagram, яких вже понад 9 мільйонів. І це не лише через вроду дівчини, а й через те, що вона обожнює мандри, тому її профіль поєднує чудові фото пейзажів та спокусливої Сари.

І ще: Крістіна Агілера шокувала фанатів відсутністю білизни (18+)

А недавнє фото білявки лише це підтверджує, адже на ньому Сара позує у бікіні, демонструючи шанувальникам сідниці.

Відзначимо, що і в одязі Андервуд виглядає не менш привабливою:

Джерело всіх фото: instagram.com/saraunderwood

Читайте також: Розкішна Демі Роуз розхвилювала фото у непомітному бікіні