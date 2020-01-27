Крістіна Агілера шокувала фанатів відсутністю білизни (18+)

Поп-співачка Крістіна Агілера не лише повернулась на сцену, а й вирішила не зраджувати екстравагантним образам. А недавнє фото зірки у плащі на голе тіло й зовсім розбурхало мережу.

38-річна американська зірка Крістіна Агілера останні кілька років активно намагається розпочати нову сторінку в кар'єрі. Але яскраві образи співачки все одно періодично вражають шанувальників.Підтверджує це і недавня зйомка Агілери, кадрами з якої білявка поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 6 мільйонів підписників.

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На пікантному фото білявка позує тільки у шкіряному плащі на голе тіло. Понад 200 тисяч лайків та сотні коментарів з компліментами – так фанати оцінили гарячу світлину.

Але навіть між цим, Крістіна вміє дивувати справді "домашніми" кадрами:





Джерело фото: instagram.com/xtina

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