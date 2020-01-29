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Кейт Міддлтон осоромилася через коротку спідницю: кумедні фото

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Кейт Міддлтон - фото 1
Кейт Міддлтон / Getty

Кейт Міддлтон під час візиту в дитячу лікарню Evelina в Лондоні втрапила у курйозну ситуацію. Герцогиня Кембриджська ледь втримала коротеньку спідницю під поривами вітру, показавши всім стрункі ніжки.

Так, на офіційний візит Кейт Міддлтон одягла твідовий костюм від Dolce&Gabbana, який складався з короткої спідниці і жакета. Але через вітряну лондонську погоду в якийсь момент спідниця герцогині задерлася. Від несподіванки Кейт намагалася утримати її, демонструючи забавні гримаси.

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Багатьом шанувальникам цей момент нагадав відому сцену Мерилін Монро, яка також під час виступу притримувала свою сукню. Правда, у Кейт Міддлтон ситуація вийшла більш кумедною, а її міміка розчулила користувачів мережі.

Кейт Міддлтон осоромилася через коротку спідницю: кумедні фото - фото 382768

Кейт Міддлтон осоромилася через коротку спідницю: кумедні фото - фото 382769

Кейт Міддлтон осоромилася через коротку спідницю: кумедні фото - фото 382770

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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