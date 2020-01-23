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Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / thesun

Батько герцогині Сассекської Томас Маркл уперше показав дитячі фотографії своєї доньки. Знімки були надані для зйомок документального фільму.

75-річний чоловік назвав час, коли росла Меган, найкращим. "Коли вона народилася, я був найщасливішою людиною на Землі. Я взяв її на руки і побачив її личко, її маленькі пальчики обхопили мої пальці, і я зрозумів, що люблю її. Я просто знав, що вона виросте особливою", – розговорився Томас Маркл.

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Він не забув розповісти, наскільки йому боляче і неприємно те, що донька перервала з ним стосунки. Також він зізнався, що дуже хоче побачити онука Арчі – сина принца Гаррі і Меган. Журналісти запитали, чому він дає інтерв'ю за гроші. Чоловік роздратовано відповів, що Меган, Гаррі і члени королівської сім'ї "винні йому".

Зазначимо, що на представлених ним фотографіях Меган відображена в різному віці –від немовляти до підлітка.

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381742

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381743

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381744

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381745

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381746

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381747

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381748

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381749

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381750

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381751

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381752

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381753

Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри - фото 381754

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Джерело: thesun
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