Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри

Батько герцогині Сассекської Томас Маркл уперше показав дитячі фотографії своєї доньки. Знімки були надані для зйомок документального фільму.

75-річний чоловік назвав час, коли росла Меган, найкращим. "Коли вона народилася, я був найщасливішою людиною на Землі. Я взяв її на руки і побачив її личко, її маленькі пальчики обхопили мої пальці, і я зрозумів, що люблю її. Я просто знав, що вона виросте особливою", – розговорився Томас Маркл.

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Він не забув розповісти, наскільки йому боляче і неприємно те, що донька перервала з ним стосунки. Також він зізнався, що дуже хоче побачити онука Арчі – сина принца Гаррі і Меган. Журналісти запитали, чому він дає інтерв'ю за гроші. Чоловік роздратовано відповів, що Меган, Гаррі і члени королівської сім'ї "винні йому".

Зазначимо, що на представлених ним фотографіях Меган відображена в різному віці –від немовляти до підлітка.

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