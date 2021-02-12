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Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет

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Над Lexus UX працювали цілий місяць - фото 1
Над Lexus UX працювали цілий місяць

Компанія Lexus провела в Іспанії конкурс дизайну UX Art Car, в якому журі оцінювало креативні варіанти оформлення компакт-кросу UX. Переможцями стали дизайнери Хорді іранцо і Анжела Монтегуд з Валенсії. Вони обклеїли кузов автомобіля тисячами пелюсток, вирізаних з простого паперу.

Своє творіння художники назвали "Сад Дзен" і розповіли, що надихалися традиційним японським садом.

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Робота виявилася вельми непростою: щоб вирізати з паперу тисячі пелюсток однакового розміру і рівномірно розклеїти їх по кузову кросовера Lexus UX дизайнерам потрібен був цілий місяць.

Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет - фото 447486

Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет - фото 447487

Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет - фото 447488

Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет - фото 447489

Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет - фото 447490

Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет - фото 447491

Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет - фото 447492

Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет - фото 447493

За словами авторів проєкту, папір обрали з огляду на традицію орігамі. Ще одним важливим елементом своєї роботи вони назвали світло, яке відіграє не останню роль в японському дизайні: світлотінь грає на пелюстках, створюючи ілюзію зміни форми й "оживляючи" UX.

Серед інших концепцій, представлених на конкурсі, виявилися, наприклад, порослий травою і квітами Lexus, підвішений на ланцюгах до стелі, і кросовер з панелями зі світлого дерева, розписаний химерними візерунками.

Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет - фото 447495
Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет - фото 447496
Найкращий подарунок на 14 лютого: Lexus UX перетворили на гігантський букет - фото 447494

У січні Lexus представив особливу версію купе RC F Track Edition, присвячену японській порцеляні. Автомобіль покрили особливою білою фарбою та лаком з сатиновим ефектом, який створив ефект сяйва та перламутрових переливів на кузові. Ціна ексклюзиву – 81 415 фунтів стерлінгів.

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Джерело: carscoops
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