Рейтинг найпопулярніших зірок у Instagram 2018

Instagram склав рейтинг найпопулярніших акаунтів зірок 2018 року.

Лідером неочікувано став Кріштіану Роналду, який обігнав королеву соцмереж Селену Гомес. Зараз у одного з найкращих футболістів світу 148 мільйонів підписників, а у Селени, яка взяла чергову перерву від ведення соцмережі, 144 мільйони.

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У трійку лідерів увійшла Аріана Гранде, за життям якої стежать 139 мільйонів підписників, на четвертому місці опинився Дуейн "Скеля" Джонсон (125 мільйонів). На п'ятій і шостій сходинці Кім Кардашян (122 мільйони) і Кайлі Дженнер (121, 7 мільйона).

Восьмою стала Тейлор Свіфт (113 мільйонів). Замикають список інста-зірок Неймар (107 мільйонів) і Джастін Бібер (103 мільйони).

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