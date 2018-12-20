На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Стало відоме місце України в оновленому рейтингу ФІФА
-
- 14
Збірна України з футболу залишилася на 28-й позиції у рейтингу ФІФА.
Збірна України з футболу залишилася на 28-й позиції в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
І ще: Лестер – Манчестер Сіті: як Зінченко забив вирішальне пенальті (відео)
Новий рейтинг був опублікований на офіційному сайті організації 20 грудня. В активі української команди наразі 1482 очки. Першу сходинку зберегла збірна Бельгії, друга команда Франції, а замикає трійку лідерів збірна Бразилії.
1. Бельгія (1727 очок)
2. Франція (1726)
3. Бразилія (1676)
4. Хорватія (1634)
5. Англія (1631)
6. Португалія (1614)
7. Уругвай (1609)
8. Швейцарія (1599)
9. Іспанія (1591)
10. Данія (1589).
28. Україна (1482).
Читайте також: Наставник Динамо прокоментував жеребкування Ліги Європи
-
21:13Це нормально! Apple визнала, що деякі iPad Pro можуть гнутися
-
20:54В електрокарах Tesla виявили нову "пасхалку"
-
20:30Що подарувати колегам на Новий рік 2019: ідеї небанальних подарунків
-
20:22Науковці назвали ознаку того, що вона вас хоче
-
19:52Лікарі назвали ідеальний час для пробудження
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
19:42У Сінгапурі відкриють кафе на честь кота Пушіна
-
19:30Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
-
19:24Стало відоме місце України в оновленому рейтингу ФІФА
-
19:14Експерти DxOMark оцінили OnePlus 6T: знімає на рівні Pixel 2
-
18:50Оля Фреймут потішила сімейним різдвяним фото
-
18:44Ці вправи допомагають нормалізувати тиск
-
18:23Користувачі Google Pixel скаржаться на низьку якість дзвінків
-
18:13Понад половина ісландців вірять в існування ельфів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:08MONATIK – Все, что мне нужно: вийшов саундтрек до фільму Секс і нічого особистого
-
17:54Названа несподівана причина безсоння
-
17:42Чоловік зробив 30 косметичних операцій, щоб стати корейцем
-
17:21Роналду продає свій особняк у Манчестері
-
17:13Мегапопулярна alyona alyona знялася в ефектній фотосесії
-
17:00Сценарій до Нового року 2019 для дорослих: ідеї новорічного свята
-
16:51Знімки підводного світу на поверхні води
-
16:41Kia розповість про "емоційну комунікацію" між водієм і машиною
-
16:25Кейт Хадсон вперше показала новонароджену донечку
-
16:12У США собака-поводир став магістром
-
20:30Що подарувати колегам на Новий рік 2019: ідеї небанальних подарунків
-
17:00Сценарій до Нового року 2019 для дорослих: ідеї новорічного свята
-
15:21Володар перснів: як змінилися актори фільму за 17 років
-
14:0510 найкращих українських книг 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
12:15Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі
-
10:19Популярна музика: нові пісні тижня, які ви могли пропустити
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 20 грудня
- 19 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 7 серія – дивитися онлайн 19-12-2018
-
17:25ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році
-
13:40Лестер – Манчестер Сіті: як Зінченко забив вирішальне пенальті (відео)
-
12:15Як прикрасити дім на Новий рік 2019: ідеї та декор своїми руками
-
10:18Сучасний рок: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
07:33Яку погоду очікувати в Україні 19 грудня
- 18 грудня
-
21:50Серіал За правом любові 6 серія – дивитися онлайн 18-12-2018
-
17:19Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
-
15:20Салати на Новий рік 2019: рецепти дешевих і смачних салатів з фото
-
12:40THE HARDKISS – Коханці: дивіться новий крутий кліп гурту
-
12:00Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
-
08:555 ознак того, що кава не приносить вам користі
-
07:14Сніжно та морозно: погода 18 грудня в Україні
- 17 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 5 серія – дивитися онлайн 17-12-2018
-
18:13П'ять легких способів побороти зимову втому
-
15:12Жеребкування 1/16 Ліги Європи: стали відомі суперники Динамо і Шахтаря
-
14:00Новорічна ялинка 2019: поради, як обрати зелену красуню
-
12:14Подарунки на Миколая коханому: ідеї, що подарувати хлопцю чи чоловіку