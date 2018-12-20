Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Стало відоме місце України в оновленому рейтингу ФІФА

  • 14
Новий рейтинг був опублікований на офіційному сайті ФІФА - фото 1
Новий рейтинг був опублікований на офіційному сайті ФІФА / instagram

Збірна України з футболу залишилася на 28-й позиції у рейтингу ФІФА.

Збірна України з футболу залишилася на 28-й позиції в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

І ще: Лестер – Манчестер Сіті: як Зінченко забив вирішальне пенальті (відео)

Новий рейтинг був опублікований на офіційному сайті організації 20 грудня. В активі української команди наразі 1482 очки. Першу сходинку зберегла збірна Бельгії, друга команда Франції, а замикає трійку лідерів збірна Бразилії.

1. Бельгія (1727 очок)
2. Франція (1726)
3. Бразилія (1676)
4. Хорватія (1634)
5. Англія (1631)
6. Португалія (1614)
7. Уругвай (1609)
8. Швейцарія (1599)
9. Іспанія (1591)
10. Данія (1589).
28. Україна (1482).

Читайте також: Наставник Динамо прокоментував жеребкування Ліги Європи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 1301
Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
  • 18 грудня, 12:00
  • 1027
ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році
  • Вчора, 17:25
  • 1387
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Україна