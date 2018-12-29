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Найкращий футболіст року йде з Реалу

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Контракт Модріча з Реалом розрахований до 2020 року - фото 1
Контракт Модріча з Реалом розрахований до 2020 року / Eurosport

Володар Золотого м'яча 2018 Лука Модріч відмовився подовжувати контракт з мадридським Реалом.

Таку інформацію повідомляє Telemadrid. Як повідомляють ЗМІ, умови нового контракту, запропоновані керівництвом клубу, не підійшли Модрічу.

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Раніше футболіст говорив, що готовий до кінця своєї кар'єри грати за "Реал", тому з нетерпінням чекає нової пропозиції від керівництва. Якщо сторони не знайдуть компромісу, гравець покине "Реал" вже влітку. Контракт хорватського півзахисника з "Реалом" розрахований до 2020 року. Керівництво ж, у свою чергу, впевнено, що вдасться домовитися з гравцем.

Тим часом аргентинський форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі відверто розповів про боротьбу за Золотий м'яч у 2018 році.

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