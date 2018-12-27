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Мессі відверто розповів про боротьбу за Золотий м'яч

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Мессі очолив Топ-100 найкращих футболістів світу - фото 1
Мессі очолив Топ-100 найкращих футболістів світу / Sportbox

Аргентинський форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі розповів про боротьбу за Золотий м'яч у 2018 році.

Також Мессі розповів про суперництво із зірковим португальським нападаючим "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

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"Я слухав імена номінантів на "Золотий м'яч" і розумів, що я не буду боротися за нього. Я знав, що не буду в числі претендентів, не слухав, став я другим, третім, четвертим або п'ятим. Суперництво з Роналду було дуже класним і цікавим для глядачів", – передає слова Мессі видання Marca.

Нагадаємо, Мессі очолив Топ-100 найкращих футболістів світу за версією авторитетного британського журналу FourFourTwo. Друге місце в рейтингу FFT зайняв Кріштіану Роналду (Ювентус), а замикає трійку лідерів Кілліан Мбаппе (ПСЖ).

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Джерело: championat
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