Дружина українського футболіста роздяглася на Мальдівах

Кохана футболіста Віталія Мандзюка показала, як треба правильно відпочивати.

Дружина екс-захисника збірної України та "Дніпра" Віталія Мандзюка Ганна публікує на своїй сторінці в Instagram еротичні фото з відпочинку.

І ще: Авторитетний ресурс назвав символічну футбольну збірну 2018 року

На знімках дівчина демонструє ідеальне тіло. Ганна відпочиває на Мальдівах разом зі своїм знаменитим чоловіком.

Нещодавно дівчина воротаря Леганеса і збірної України Андрія Луніна на своїй сторінці в Instagram поділилася цікавою фотографією. Анастасія у футболці збірної України та з синьо-жовтим м'ячем сидить на підлозі.

Читайте також: Футболіст Шахтаря хоче стати українцем і грати за збірну