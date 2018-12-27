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Дружина українського футболіста роздяглася на Мальдівах

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На знімках дівчина демонструє ідеальне тіло - фото 1
На знімках дівчина демонструє ідеальне тіло / instagram

Кохана футболіста Віталія Мандзюка показала, як треба правильно відпочивати.

Дружина екс-захисника збірної України та "Дніпра" Віталія Мандзюка Ганна публікує на своїй сторінці в Instagram еротичні фото з відпочинку.

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На знімках дівчина демонструє ідеальне тіло. Ганна відпочиває на Мальдівах разом зі своїм знаменитим чоловіком.

Нещодавно дівчина воротаря Леганеса і збірної України Андрія Луніна на своїй сторінці в Instagram поділилася цікавою фотографією. Анастасія у футболці збірної України та з синьо-жовтим м'ячем сидить на підлозі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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