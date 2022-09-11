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Поради, які допоможуть полюбити спорт
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Настав час взяти себе в руки і почати тренуватися. Знайти правильну мотивацію можуть і ті, хто ненавидів фізкультуру у дитинстві.
Чи часто ви шукаєте виправдання, щоб пропустити тренування? Один раз на два тижні ще не біда. Але якщо ви вже кілька місяців не можете переступити поріг залу, саме час задуматися, чому так відбувається. Про це пише championat.
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Любов до спорту починається із правильної мотивації. Найпоширеніша – скинути вагу, підготувати тіло до літа – напрочуд неефективна. Це зовнішня мотивація, отже, підходить лише для швидкого старту, а не для тривалої роботи над собою.
Знайдіть людину, яка любить займатися спортом, і приєднайтеся до неї хоча б на одне-два заняття, радить фізіолог Кет Спенсер-Сміт. Зверніть увагу на те, як людина вибудовує своє заняття, від чого отримує насолоду. Що б ви могли запозичити, а що змінили б і як?
Не забувайте, що спорт заразливий і може змінити на краще не лише ваше життя, а й життя членів вашої родини та друзів. Спортивний спосіб життя прищеплюється легше, коли перед очима є приклад людини, яка отримує задоволення від фізичної активності. Станьте такою людиною.
Не намагайтеся виконати всі вправи відразу багато разів. Не треба комусь доводити вашу силу. Побережіть себе. Травма або сильний біль не принесуть жодного результату. Єдине, чого ви досягнете – бажання займатися зійде нанівець. Краще поставити планку на мінімум: 10 стрибків, 10 присідань тощо.
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