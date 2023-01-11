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Чи можна схуднути тільки за допомогою бігу
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Вчені з'ясували, як невелика фізична активність впливає на організм. Якщо ви хочете почати бігати, щоб схуднути, необхідно дотримуватись певних правил.
Велика кількість людей бігають через бажання схуднути. Когось вистачає на місяць, інші пробігають марафон, а треті взагалі бігають все життя, одного разу захотівши схуднути. Це круто, тому що оздоровчий біг, крім іншого, покращує обмін речовин та роботу серцево-судинної системи, пише newrunners.
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Біг для схуднення має бути повільним та тривалим. Рекомендують починати з 20 хвилин бігу та протягом місяця збільшити час до 40-60 хвилин. На швидкість та відстань не звертайте увагу, тому, хто худне, ці цифри не є важливими. Щоб схуднути, варто бігати 3-5 разів на тиждень. Перші 2-3 місяці розбавляйте біг ходьбою: наприклад, 2 хвилини біжіть, 2 йдіть.
Пам'ятайте, що основне правило схуднення залишається незмінним: щоб скоротити кількість жирової маси треба витрачати більше енергії, ніж споживаєш. Це означає, що будь-яке фізичне навантаження працює тільки у поєднанні з розумним харчуванням. На захист бігунів, що переїдають, хочеться сказати, що залишатися в рамках розумного дійсно непросто: адже чим більше ми бігаємо, тим більше хочемо їсти, і не у всіх виходить з першого разу налагодити збалансований раціон, адекватний фізичним навантаженням.
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