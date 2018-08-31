Найбільш слабкі чоловіки за знаком Зодіаку

Існують три знаки Зодіаку, під якими народилися чоловіки, що часто можуть не виправдовувати жіночих очікувань.

ТЕЛЕЦЬ. Найголовніша проблема, з якою ви зіткнетеся, спілкуючись з Тельцями – їх невміння відмовляти самим собі. Дуже часто навіть найбільш розсудливі представники цього знаку не можуть встояти перед спокусами у вигляді улюбленої їжі, одягу, техніки.

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І навіть якщо ваше фінансове становище занадто хитке і нестійке, це не завадить багатьом чоловікам-Тельцям сходити на вечерю в улюблений італійський ресторан або придбати новенький костюмчик, що з'явився на вітрині брендового магазину. Такий чоловік – абсолютний споживач.

Чоловіки-Діви занадто знервовані, незадоволені і неуважні

РИБИ. Чоловіки-Риби – одне з найбільших розчарувань, яке може статися абсолютно з будь-якою жінкою. Брутальний на вигляд, але абсолютно не пристосований до важливих рішень. Коли спочатку вам доведеться приймати за нього важливі рішення, ви навіть не задумаєтеся про те, що це – квіточки. Такі партнери не відрізняються особливою витривалістю.

ДІВА. Погодьтеся, на чоловіків, народжених під знаком Діва, не можна дивитися однозначно. Все тому, що Діва – дуже і дуже жіночний знак. Так воно і є. Хоча багато чоловіків-Дів зовсім не відрізняються жіночністю, все ж, їх також не можна віднести до виключно сильних знаків Зодіаку. Вони занадто знервовані, незадоволені і неуважні.

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