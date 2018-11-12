Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 листопада 2018: прогноз для вас

Гороскоп на цей тиждень приготував сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що приготували вам зірки на 12 – 18 листопада!

Цей тиждень принесе деяким знакам Зодіаку позитивні зміни, однак декому навпаки випадуть нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте свій гороскоп на тиждень, щоб бути готовим усіх несподіванок!

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 листопада

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 13, 15

: 13, 15 Несприятливі дні: 12, 14

Гороскоп для Овна

Цей тиждень буде насиченим на події, а також вимагатиме більше концентрації на роботі та домашніх справах. Однак не варто забувати і про відпочинок та правильний розподіл сил. Також не нехтуйте допомогою та підтримкою близьких, адже ви можете щось не встигати, а про щось забути.

Сприятливі дні: 12, 14

12, 14 Несприятливі дні: 13, 16

Гороскоп для Тельця

Хоча початок тижня і здивує вас несподіваними поворотами, однак всі події принесуть тільки користь у майбутньому. Не забувайте приділяти час собі та турбуватись про власне здоров'я, а також самопочуття своїх близьких. Зберігайте спокій та продовжуйте рухатись до своїх цілей, а хороший настрій гарантовано втримається весь тиждень та допоможе вийти зі складних ситуацій.

Сприятливі дні: 12, 17

12, 17 Несприятливі дні: 13, 14

Прогноз для Близнят

Тиждень буде складним для Близнюків, адже кількість роботи збільшиться у кілька разів. Доведеться намагатись встигнути все, а також навчатись нового на ходу. Щоправда, у спілкуванні з людьми все буде вдаватись легко. Тому користуйтесь вдалими моментами, адже можна буде отримати корисні зв'язки.

Не падайте духом, цього тижня ви все зможете!

Сприятливі дні: 17, 18

17, 18 Несприятливі дні: 15, 16

Гороскоп для Рака

Тиждень плавно проходитиме у звичайному ритмі, що цілком влаштовує Раків. Найближчі дні даруватимуть можливості покращити свою позицію на роботі та у фінансовому плані. Звертайте увагу на дрібниці та тверезо осмислюйте шанси, адже рішення, прийняті цього тижня, можуть вплинути на найближче майбутнє Раків. Не переймайтесь, все у вас вдасться.

Сприятливі дні: 12 , 17

, 17 Несприятливі дні: 15, 16

Гороскоп для Лева

Вам досі бракує нормального відпочинку, але робочий ритм не надто дозволяє розслабитись. Не засмучуйте, спробуйте провести вихідні дні максимально корисно для свого самопочуття. Активний тиждень швидко завершиться і принесе чудовий настрій ще до кінця місяця, якщо ви не зважатимете на дрібниці. Зберіться з силами та не забувайте втілювати у житті маленькі мрії.

Сприятливі дні: 17, 18

17, 18 Несприятливі дні: 15, 16

Гороскоп для Діви

Діви цього тижня дуже розслабляться і будуть плисти за течією. Щоправда, не варто картати себе за це. Листопад почався для доволі активно, тому можна знайти час і для того, щоб поборотись з втомою, а також осінньою меланхолією. Спробуйте відіспатись, відпочити максимально та повернутись у звичайний ритм життя.

Сприятливі дні: 13 , 17

, 17 Несприятливі дні: 14, 16

Гороскоп для Терезів

Тиждень стане прикладом того, що справжня дружба існує у будь-якому віці та за будь-яких обставин. Терези можуть і самі розраховувати на підтримку, і допомогти за потреби. Щоправда, не варто надто нехтувати своїми потребами і надміру захоплюватись альтруїзмом. Ви чудовий приклад людяності та правильних пріоритетів.

Сприятливі дні: 12, 13

12, 13 Несприятливі дні: 16, 17

Гороскоп для Скорпіона

Тиждень на Скорпіонів буде доволі непростим. На шляху до задуманого можуть виникнути перепони навіть там, де їх не мало бути. Однак не варто одразу опускати руки та відмовлятись від цілей. Краще зосередьтесь на роботі та докладіть трішки більше зусиль. Будь-яка праця винагороджується успіхом.

Сприятливі дні: 16, 18

16, 18 Несприятливі дні: 15, 17,

Гороскоп для Стрільця

У Стрільців цього тижня очікується шалений заряд енергії та хороших емоцій, якими вони будуть ділитись не лише з близькими людьми, а й з усіма навколо. Зберігайте настрій, адже він вам ще знадобиться. Найближчі кілька днів будуть чудовим часом для обдуманих покупок, договорів та справ, які вимагають вашої присутності.

Сприятливі дні: 12, 16,

12, 16, Несприятливі дні: 15, 18

Гороскоп для Козерога

Новий тиждень принесе Козерогам не лише чимало справ, а й гарний настрій, адже невдовзі на вас чекає виправданий відпочинок. Тому краще виконати все заплановане до того, як можна буде розслабитись. Правильно розподіляйте свій час, а також не втрачайте надію у романтичних справах.

Сприятливі дні: 12, 18

12, 18 Несприятливі дні: 16, 17

Гороскоп для Водолія

Водолії у найближчий тиждень отримуватимуть задоволення від всього, що відбуватиметься навколо. Це гарантуватиме гарний настрій, яким представники цього знаку будуть ділитись зі своїми друзями. До того ж, цей час стане чудовим для виконання запланованого: від покупок до романтичних побачень. Не соромтесь говорити чесно, але й не забувайте про наслідки своїх слів.

Сприятливі дні: 13, 14

13, 14 Несприятливі дні: 15, 17

Гороскоп для Риб

Саме час взятись за список справ, який лише збільшується з кожним тижнем. Зберіть сили у кулак та вирішіть все, що відкладалось. Після цього у Риб з'явиться не лише вільний час, а й натхнення та прилив ідей. До того ж, тиждень буде сприятливим для планування не лише найнеобхіднішого, а й створення планів навіть на рік. Щоправда, не намагайтесь зі швидкістю світла виконати все.

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