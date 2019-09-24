Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні

Кожна порядна українська ґаздиня повинна вміти з нічого зробити: шкандаль, салат, а також капелюшок. Якщо перший і третій пункт цього разу нас мало цікавить, то останнє організувати значно легше, якщо на кухні є помічники. Власне про них ми й поговоримо у цьому матеріалі.

Якщо на справжніх помічників на кухні, мовиться про дітей і чоловіків, доводиться чекати годинами, поки закінчаться фільми/серіали/уроки, то гаджети, які завжди під рукою, готові рятувати ситуацію саме тоді, коли вони вам потрібні. Винятком буде хіба ситуація, коли у домі зникло світло.

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Отже, без яких пристроїв не повинна обходитися кожна ґаздиня? Читайте далі!

Мультиварка

Якщо бути геть зовсім відвертими, то сучасний ритм життя забирає у нас стільки часу, що ми не встигаємо не те, що повноцінно попоїсти протягом дня, а й просто відпочити вночі. Що ж робити тоді з приготуванням їжі? Як знайти достатньо часу, щоб потішити своїх рідних і близьких улюбленими домашніми стравами, а не тинятися від одного закладу до іншого? Рішення є, і воно надзвичайно просте.

Мультиварка. Цей гаджет уже кілька років є одним з найулюбленіших на кухнях не лише українок, а й жінок по всьому світу. Воно й не дивно, адже він дозволяє не лише суттєво економити власний час, а й готувати страви навіть у тих умовах, де немає повноцінної кухні (до прикладу, на дачі).

Мультиварка дозволить суттєво зекономити час

Переваги мультиварки:

зручність використання;

швидкість приготування (якщо обрати скороварку, то деякі продукти готуються за лічені хвилини);

легкий догляд і миття;

не потрібно постійно втручатися у процес приготування.

На що звернути увагу при виборі мультиварки:

об'єм чаші (більша підійде для великої сім'ї);

матеріал, з якого виготовлена чаша, а також її внутрішнє покриття;

функціонал (програми та особливості);

бренд (як би то не було, але хороша мультиварка має бути від хорошого виробника).

Якщо ви досі вагаєтесь, чи купувати мультиварку, – відкиньте всі сумніви. Ви не лише зможете суттєво зекономити час, а й готувати тоді, коли, до прикладу, спите або перебуваєте на роботі. Зручно та дуже просто!

Блендер

Якщо ви замислювалися над покупкою м'ясорубки та міксера, то рекомендуємо звернути увагу на блендер. Зокрема, ручну модель. Цей компактний побутовий пристрій не лише об'єднує в собі низку кухонних гаджетів, а особливістю його є те, що він не займає половину кухні. Чому саме блендер? А тому, що більшість моделей уміють: робити коктейлі та крем-супи (не потрібно стаціонарний блендер), подрібнювати та робити фарш (може замінити м'ясорубку), замішувати легке тісто на кекси та іншу випічку (не потрібно купувати міксер). Також ручний блендер може стати справжньою знахідкою для тих, хто слідкує за здоров'ям, готуючи всілякі смузі та інші корисні напої.

Блендер допоможе готувати смачні крем-супи

На що звернути увагу при виборі блендера:

потужність (висока може дозволити подрібнювати навіть лід);

комплектація (єдине "але": блендери з тертками – такий формат – марна трата грошей).

Ручний блендер допоможе вам готувати соуси, заготовки для всіляких смаколиків, м'ясних страв, а також салатів, а також незамінний для приготування пюре та крем-супів.

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Кавомашина

Як би це дивно не звучало, але кавова машина – одна з найкращих інвестицій для тих, хто не може уявити свого ранку без цього божественного напою. Звичайно ж, ціна такого пристрою змусить вас задуматися над тим, чи не варто потратити цю суму на добрий тиждень-другий на морі, але, якщо ви відданий фанат кави, – замисліться над цією покупкою.

Чому кавомашина – ідеальний гаджет для кавомана? А тому, що ви можете готувати такі ж напої, як і у вашій улюбленій кав'ярні. Єдина різниця полягає в тому, що для цього не потрібно виходити з дому. Ми вважаємо, що це – ідеально!

Вартість кавомашини вражає? Тоді підкидуємо вам трішки цифр: нормальний варіант обійдеться вам у 14 тисяч гривень або у 350 горнят кави у закладах. Таку кількість напоїв ви можете випити за рік, а кавова машина приноситиме вам радість 4, а то й більше років, якщо за нею доглядати та бережливо користуватися нею.

Кавова машина дозволить насолодитися улюбленими напоями вдома

На що звернути увагу:

які типи напоїв готує (є ті, що готують лише напої без додавання молока);

чи автоматичне спінювання молока;

чи є подача гарячої води;

чи є можливість встановити фільтр для очищення води.

Кавомашина – пристрій, на перший погляд, не надто важливий для більшості, але її наявність на кухні допоможе вам не лише тішити себе улюбленими кавовими напоями, а й друзів, які тепер з радістю забігатимуть до вас на чашечку капучіно, а не отієї кави по-польськи, якою можна не лише напитися, а й трішки наїстися ;)

Посудомийна машина

Ще один незамінний пристрій на кожній кухні, якщо, звичайно ж, для нього знайдеться місце. Нагадаємо, що за статистикою кожна господиня витрачає по 220 годин на рік для того, щоб вимити весь посуд. Утім, цей час можна з користю провести, до прикладу, гуляючи з дітьми, або насолоджуючись гарячою ванною. Власне, це ми й закликаємо зробити.

Зауважимо, що посудомийка вже давно не є чимось екзотичним на українських кухнях. Цей побутовий пристрій не лише добряче економить час, а й воду. На один цикл миття іде значно менше води, ніж ви використовуєте зазвичай. Ми вже не говоримо про час, який ви зможете приділити собі або рідним.

Посудомийка дозволить заощадити ваш час

На що звернути увагу:

габарити (може бути настільна або звичайна повногабаритна);

кількість програм (від звичайного миття до інтенсивного);

особливості (додаткові полиці для посуду тощо).

Посудомийка – однозначно важливий пристрій на кожній кухні. Головне – наважитися на її покупку, а решту (задоволення) вона приноситиме вам щодня.

А без якого кухонного гаджета ви не можете уявити себе? Пишіть у коментарях, бо ми тут без мультиварки, як без рук ;)

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