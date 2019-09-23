Скільки потрібно українцям працювати, щоб купити новий iPhone

Офіційний старт продажів новеньких iPhone відбувся на днях, а це означає, що гаджети не лише вже протестували на міцність, а й змогли порівняти купівельну спроможність у різних куточках планети. Відразу ж зазначимо, що для покупки iPhone 11 Pro українцям доведеться добряче попітніти!

Аналітичний відділ компанії Picodi підрахував, скільки днів необхідно працювати мешканцям різних країн, щоб мати можливість придбати новий iPhone 11 Pro.

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В опублікованому рейтингу є дані про 48 країн. Серед проаналізованих – Німеччина, Франція, Італія, США, а також близькосхідні й азійські країни. Статистика ґрунтується на офіційних даних про середньостатистичну заробітну плату в кожній країні, а також на офіційних цінах на смартфони iPhone 11 Pro з пам'яттю 64 ГБ.

За підсумками дослідження, найбільше пощастило жителям Швейцарії. Щоб купити новинку, їм достатньо працювати 4,8 дня. Трохи менше пощастило жителям США (5,8) і Люксембургу (6,7). Трохи більше, ніж 7 днів доведеться працювати жителям Австралії (7,1) і Норвегії (7,7).

Судячи з рейтингу, важче за всіх в цьому сенсі доводиться українцям. Тільки через 96,7 робочих днів можна придбати заповітний смартфон в Україні. Але є і приємна новина. У минулому році для iPhone XS цей показник був гіршим на 40 днів.

Для порівняння, в Польщі накопичити на новий iPhone можна за 31,8 дня, в Чехії за 25,2, в Росії за 47 повних робочих днів, а в Казахстані – за 76,5.

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