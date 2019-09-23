Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

Скільки потрібно українцям працювати, щоб купити новий iPhone

  • 12
Українця потрібно працювати майже 100 днів - фото 1
Українця потрібно працювати майже 100 днів

Офіційний старт продажів новеньких iPhone відбувся на днях, а це означає, що гаджети не лише вже протестували на міцність, а й змогли порівняти купівельну спроможність у різних куточках планети. Відразу ж зазначимо, що для покупки iPhone 11 Pro українцям доведеться добряче попітніти!

Аналітичний відділ компанії Picodi підрахував, скільки днів необхідно працювати мешканцям різних країн, щоб мати можливість придбати новий iPhone 11 Pro.

І ще: Фахівці iFixit розібрали iPhone 11 Pro Max: що цікавого ховається всередині

В опублікованому рейтингу є дані про 48 країн. Серед проаналізованих – Німеччина, Франція, Італія, США, а також близькосхідні й азійські країни. Статистика ґрунтується на офіційних даних про середньостатистичну заробітну плату в кожній країні, а також на офіційних цінах на смартфони iPhone 11 Pro з пам'яттю 64 ГБ.

Скільки потрібно українцям працювати, щоб купити новий iPhone - фото 356877

За підсумками дослідження, найбільше пощастило жителям Швейцарії. Щоб купити новинку, їм достатньо працювати 4,8 дня. Трохи менше пощастило жителям США (5,8) і Люксембургу (6,7). Трохи більше, ніж 7 днів доведеться працювати жителям Австралії (7,1) і Норвегії (7,7).

Судячи з рейтингу, важче за всіх в цьому сенсі доводиться українцям. Тільки через 96,7 робочих днів можна придбати заповітний смартфон в Україні. Але є і приємна новина. У минулому році для iPhone XS цей показник був гіршим на 40 днів.

Для порівняння, в Польщі накопичити на новий iPhone можна за 31,8 дня, в Чехії за 25,2, в Росії за 47 повних робочих днів, а в Казахстані – за 76,5.

Читайте також: iOS 13: головні нововведення та фішки нової операційної системи

Джерело: Picodi
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Страви з грибами: найкращі рецепти з фото
  • 21 вересня, 16:11
  • 2408
Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками
  • Вчора, 17:10
  • 1065
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1772635
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології