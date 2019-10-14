Найкращі пісні 1990-х: рейтинг ТОП 200 хітів

Відомий музичний сайт Pitchfork зробив музичні підсумки 1990-х років! Видання опублікувало список 200 найкращих пісень, які вийшли з 1990 по 1999 рік. Насолоджуйтеся піснями!

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Перше місце в рейтингу Pitchfork посіла композиція "Gold Soundz" з альбому "Crooked Rain, Crooked Rain" американського гурту Pavement 1994 року.

Це був другий сингл із їхнього другого альбому. Перший трек, став несподіваним хітом, який перейшов до №10 сучасної рок-діаграми того часу. Існує маса способів думати про музику десятиліття. Іноді, коли сідаєш скласти такий список, ти думаєш про пісні, які здалися важливими – можливо, вони змінили музику або були емблематичними для панівних тенденцій у культурі. І тоді іноді ви замислюєтесь над піснями, які змушують вас почувати себе добре, коли вони з'являються. Ви чуєте перші кілька нот, пам'ятаєте, скільки пісня зробила для вас, як вона збуджує хвилювання, й ви хочете співати разом.

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На другій позиції – трек "Common People" британського рок-гурту Pulp з альбому "Different Class" 1995 року.

Кам'яні троянди, що розхитуються, – це одна з найвищих історій перемоги десятиліття, найважливіший момент історії про успіх протягом 12 років.

Замикає трійку лідерів репер Dr. Dre зі спільним треком зі Snoop Doggy Dogg "Nuthin' But A G Thang​" (1992 року).

Доктор Дре – горезвісний студійний перфекціоніст, тип продюсера, який доводить реперів до виснаження, записуючи 20 дублів одного й того ж. Але найкращий продукт цього перфекціонізму – це, мабуть, найспокійніша, наймиліша пісня. Це просто Дре і зовсім молодий Снуп Дог.

У першу десятку також потрапили такі пісні:

Radiohead – Paranoid Android

Це розповідь про майбутнє. Коли пісня вийшла, як найбільш малоймовірний сингл, Інтернет складався здебільшого з розсилки та чатів AOL, але Том Йорк побачив, куди йдуть справи.

Wu-Tang Clan – Protect Ya Neck

Хардкор-хіп-хоп був не новим до 1992 року. Навіть сьогодні найжахливіший радіореп звучить як сингл Bad Boy кінця 90-х, коли його кидають проти чогось такого ж гострого, як "Protect Ya Neck".

My Bloody Valentine – Only Shallow

Вам важко буде назвати це "рифом" – слухаючи пісню, ви не так сильно зображуєте в уяві руку, яка котиться по гітарних струнах. Звук настільки дивовижний і дезорієнтуючий, що практично відволікає вас від того, що цей трек має досить звичну будову, з трьома віршами, налаштованими на стійкий ритм.

Neutral Milk Hotel – Holland, 1945

Вони здаються безпритульними: надто налаштовані на невимушене позування, яке домінувало в інді-року епохи, і занадто переймалися за свою приховану маскулінність, занадто грубо для фолку, але недостатньо пристойно, щоб бути інді-попом. Це і плач, і гімн. Він втомився обіймати світ, попри жорстокість того світі.

Aaliyah – Are You That Somebody

Це виклик від продюсера до співака. І це виклик легко вирішується.

Beck – Loser

Більшість великих рок-зірок 90-х років відчувають себе безнадійно прив'язаними до свого десятиліття, реліквій певного періоду, місця, часу. Як не дивно, навіть найбільші хіти США в цьому списку мало схожі на те, як звучить справжня музика сьогодні.

Weezer – Say It Ain't So

Важливо пам'ятати, що зробило Weezer таким стійким, оригінальним американським гуртом, а згодом майже химерним впливовим моментом для стількох молодих гуртів.

Загалом музичну добірку з 200 треків можна слухати майже 15 годин! Слухайте і насолоджуйтесь стовідсотковими хітами на МАКСИМУМ ТУТ!

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