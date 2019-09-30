Найкращі осінні спеції, які захистять від застуди

Осінь часто приносить з собою не лише атмосферу затишку, а й погіршення самопочуття та застуду. Розповідаємо про корисні спеції, які дозволять зміцнити імунітет у холодну пору року.

Спеціалісти розповіли про те, які спеції повинні бути у раціоні, щоб уникнути погіршення здоров'я у холодний сезон. Річ у тому, що чимало спецій та додатків мають антимікробні властивості, а також здатні зменшувати рівень запалення в організмі.

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До переліку корисних спецій входять розмарин та куркума, які здатні заспокоїти нервову систему, зміцнити імунітет та нормалізувати загальну роботу організму.

Куркума додає напоям пікантного смаку

Не варто забувати і про імбир, який є доволі популярним у боротьбі з застудами. До того ж, його можна у різному вигляді додавати до напоїв та страв, щоб тримати імунітет на високому рівні.

Також корисною спецією є сушена гвоздика, яка здатна додати особливого смаку ранковій каві та чаю. Медики також вважають, що корисно її жувати, щоб організм краще боровся зі збудниками хвороб.

Імбир дуже корисний у холодну пору

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