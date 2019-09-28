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Медики пояснили, чому варто їсти мед кожен день

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Мед - фото 1
Мед / bdzholuna-lavka

Мед може бути прекрасною і найбільш здоровою альтернативою звичайному цукру. Але цим корисні властивості меду для здоров'я не вичерпуються.

Багатий антиоксидантами. Мед містить органічні кислоти і фенольні компоненти, А ця комбінація робить його потужним антиоксидантом. Ці антиоксиданти знижують ризик хвороб серця, інсультів і захворювань зору. Феноли також запобігають згусткам крові і допомагають розширювати артерії. Антиоксиданти з меду пов'язані зі зменшенням артеріального тиску.

Заміна цукру. Без жодних перебільшень мед є найкращою заміною цукру. Це повністю натуральний продукт, який на відміну від цукру не піддавався ніякої переробці. Мед містить набагато більше нутрієнтів, мінералів і антиоксидантів.

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Користь меду

Знижує рівень тригліцеридів. При підвищених показниках тригліцеридів або жирів в крові часто виникають проблеми з серцем. Їх рівень зростає при збільшенні цукру в крові. Деякі дослідження припускають, що заміна цукру медом призведе до падіння показників тригліцеридів.

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Джерело: bdzholuna-lavka
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