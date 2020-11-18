Найкращі напої, які корисно пити перед сном

Втома, стрес, безліч думок у голові, бажання "посидіти" у телефоні або дивитися телевізор – частенько усе це призводять до неможливості заснути. В такому випадку відмінно допоможуть певні напої. Розповідаємо, що потрібно пити ввечері, щоб гарантувати міцний і здоровий сон!

Можете перед сном випити чашечку одного з цих напоїв, щоб ваш сон був міцним і здоровим!

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1. Ромашковий чай. Не любите молочні напої? Не хочете вживати щось з часткою алкоголю? Але при цьому не можете заснути? Скористайтеся можливістю випити заспокійливий чай з ромашкою. Це ідеальний напій для заспокоєння та розслаблення. Особливо корисно його вживати за пів години до сну. Він буде точно міцним і якісним!

2. Какао. Гарячий напій з тертих какао-бобів, води і спецій – ідеальний при неможливості відійти до сну швидко. Якщо не любите какао на воді – приготуйте на молоці.

3. Гарячий пунш. В основу цього напою входить трохи віскі, фруктового соку, цукру (меду), гаряча вода та прянощі. Особливо ефективний цей напій у холодну пору року, коли вирують віруси та інфекції.

4. Тепле молоко. Дехто називає такий напій збоченням. Але не можна заперечувати, що він ідеальний для міцного сну. "Снодійне" у такому вигляді є результативним внаслідок вмісту триптофану і кальцію, що допомагає його засвоїти. Триптофан як попередник серотоніну дозволяє заспокоїти організм і допоможе заснути міцним сном.

5. М'ятний чай. Чай з м'ятою – ще один вид чаю для відмінного засипання. Заспокоїтися і розслабитися – ось його істинне призначення. М'ята також дозволяє позбутися від нудоти. Корисний, але більш того – смачний. Ось що можна сказати про цей напій.

6. Гарячий шоколад. Нерідко цей вид напою плутають з какао. Однак цей напій густіший, адже в ньому є какао-масло і какао-порошок. Якщо какао готують на воді, то шоколад – на вершках або молоці. Він насиченіший на смак, приємніший. І що важливо: він допомагає краще заснути, а на ранок почуватися зарядженим, бадьорим і повним сил. Адже в такому випадку точно відмінно виспишся!

Ці напої не лише зігріють вас холодними вечорами, а й допоможуть зробити сон міцнішим і здоровішим!

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