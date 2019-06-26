Найкращі гаджети та товари Xiaomi, які захоче кожен

Компанія Xiaomi уже давно не асоціюється у всіх лише зі смартфонами, фітнес-трекерами та павербенками, але є низка пристроїв, про які знає не так уже й багато людей. Розповідаємо вам про найцікавіші гаджети та товари китайської компанії, які вам однозначно сподобаються!

Китайці з компанії Xiaomi створюють настільки багато різноманітних пристроїв і аксесуарів, що встигати за ними просто неможливо. До нашої ж добірки увійшло те, що однозначно принесе вам користь та допоможе зекономити час і гроші!

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Робот-порохотяг

Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum Cleaner – чи не найкращий робот-порохотяг на ринку. Це не лише компактний помічник, який прибере вашу оселю, а й справжній смарт-гаджет. Так, керувати ним можна за допомогою смартфона: задавайте певний інтервал роботи, визначте площу його дії, а також перегляньте, де він ще не "гуляв" вашою оселею.

Коротко про технічні характеристики:

Тип прибирання: сухий

Контейнер для сміття: 400 мл

Автономна робота: 150 хвилин

Час зарядки: 2 години

Керування: зі смартфона або пульта

Режими руху: зиґзаґом, уздовж перешкоди та у випадковому порядку

Режими прибирання: автоматичний, локальний і за розкладом

Графік прибирання: на 24 години або на 7 діб

Якщо вам набридло ходити по квартирі зі звичайним порохотягом та й місця на нього не так уже й багато – задумайтесь над покупкою цього пристрою. Він однозначно зекономить ваш особистий час!

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Роутер

Компанія Xiaomi також займається випуском роутерів. Цього разу обговоримо модель Mi WiFi Router 3, яка впишеться у будь-який інтер'єр, а також потішить своїм функціоналом. Роутер отримав 4 антени для посилення сигналу, а також може похизуватися двома робочими частотами: 2,4 ГГц і 5 ГГц. Такий формат дозволить розділити навантаження на роутер, а також розкриє максимальну швидкість завантаження та вивантаження даних.

Mi WiFi Router 3 ідеально впишеться в будь-який інтер'єр

Зручним є й налаштування цього роутера, адже зробити це можна за допомогою мобільного додатка. А ще його можна використовувати для зарядки смартфона. Досить зручно, якщо ваш зарядний пристрій вийшов з ладу!

TV-приставка

Хочете, аби ваш телевізор став справжнім смарт-пристроєм? Тоді вам слід задуматися над покупкою Smart TV Xiaomi Mi Box S. Ця компактна штучка дозволить розкрити весь потенціал телевізора. Працює гаджет на базі ОС Android, а це дає нам можливість встановлювати додатки з Play Market. Те, чого ви не знайдете у "магазині" додатків можна просто встановити за допомогою флешки. Елементарно. Також не варто оминати увагою той факт, що приставка підтримує відтворення 4К-файлів.

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Технічні характеристики:

Процесор: 4-ядерний Cortex-A53

ОС: Android 8.1

Роздільна здатність: 4К

Безпровідні інтерфейси: Bluetooth та Wi-Fi

Вбудована пам'ять: 8 ГБ

Оперативна пам'ять: 2 ГБ

Smart TV Xiaomi Mi Box S зробить ваш телевізор "smart"

Під'єднується приставка до телевізора за допомогою HDMI-кабелю, а керування нею відбувається завдяки Bluetooth-пульту. Крім онлайн-сервісів можна переглядати медіа з зовнішніх накопичувачів.

Смарт-чайник

MiJia Smart Home Kettle – стильний і надзвичайно крутий електричний чайник, який впишеться практично на будь-якій кухні. Його корпус зроблений з приємного пластику, а всередині ховається колба, виготовлена з нержавіючої сталі. Таке рішення дозволяє не обпектися тоді, коли чайник закипів.

Переходимо до його "розумної" начинки. З'єднується чайник зі смартфоном за допомогою Bluetooth. Для зручності використання створений мобільний додаток, який дозволяє встановити необхідну температуру води.

"Розумний" чайник MiJia Smart Home Kettle підійде для кожної кухні

Тішить, що чайник захищений від короткого замикання та потрапляння води. Закип'ятити воду можна за лічені хвилини, що допоможе вам зекономити свій час зранку.

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Електрична бритва

Компактна бритва Xiaomi MiJia Portable shaver стане вірним вашим супутником під час відпусток і відряджень. По-перше, вона надзвичайно компактна. По-друге, її можна зарядити за допомогою кабелю Type-C, що дозволить не переживати тоді, коли гаджет розрядився. Сам пристрій підходить для сухого гоління, зрізаючи волосинки за лічені хвилини. Неможливо оминути увагою й автономність, адже виробник обіцяє до 30 днів автономної роботи або 90 хвилин безперервної роботи. Звучить круто, чи не так?

Зліва ультракомпактна бритва Xiaomi MiJia Portable shaver

Окуляри

Часто працюєте за комп'ютером? Тоді вам варто звернути увагу на окуляри Mijia Turok Steinhardt Computer Glasses. Вони захистять ваші очі від впливу екранів гаджетів. Тепер можна забути про сухість очей, втому та порушення сну через вплив синього випромінювання. А ще вони надзвичайно легкі, адже важать лише 8 грамів. До слова, якщо ви не знаєте, що подарувати колезі по роботі – можете замислитися над покупкою цього аксесуара.

Mijia Turok Steinhardt Computer Glasses захистять ваші очі

А які гаджети та товари Xiaomi використовуєте ви? Пишіть в коментарях!

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