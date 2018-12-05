Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ

2018 рік кардинально змінив індустрію смартфонів. Якщо раніше добротна камера, висока продуктивність та преміальні матеріали корпусу були привілеєм лише флагманських гаджетів, то цьогоріч навіть бюджетні моделі змогли здивувати.

Якщо ви давно мріяли про зміну свого старого смартфона – 2018-ий рік, мабуть, найкращий для цього. Виробники вирішили не лише змагатися за преміум-сегмент, а й довели, що бюджетні гаджети – це не лише про "жахливі смартфони, що вічно зависають". Якщо ви не готові витрачати на новий пристрій усі гроші світу – зверніть увагу на рейтинг найкращих гаджетів 2018 року, які можна купити за дві мінімалки!

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Смартфони Samsung

Samsung Galaxy J4 2018

Якщо ви звертаєте увагу лише на продукти від А-брендів – пристрої компанії Samsung вам припадуть до душі. Зокрема, ця бюджетна модель, яка може потішити не лише своїм дизайном, а й технічними характеристиками.

Samsung Galaxy J4 2018 / PCshop

Технічні характеристики:

дисплей: 5,5", Super AMOLED, 1280х720 пікселів

процесор: Exynos 7570 (4 ядра по 1,4 ГГц)

пам'ять: 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 13 Мп, фронтальна – на 5 Мп

акумулятор: 3000 мАг

Ціна: 4299 гривень.

Samsung Galaxy J4 Plus 2018

Гаджет компанії, який отримав дизайн, притаманний смартфонам 2018 року, а також NFC. Останнім, до слова, можуть похизуватися далеко не всі бюджетні пристрої, представлені на ринку.

Samsung Galaxy J4 Plus 2018

Технічні характеристики:

дисплей: 6", TFT, 1440х720 пікселів

процесор: Qualcomm Snapdragon 425 (4 ядра по 1,4 ГГц)

пам'ять: 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 13 Мп (f/1.9), фронтальна – на 5 Мп

акумулятор: 3300 мАг

особливості: наявність NFC для безконтактних платежів

Ціна: 4999 гривень.

Samsung Galaxy J8 2018

Якщо вас цікавить добротний середнячок, але ви категорично не визнаєте китайців – цей смартфон зможе не лише потішити своїми технічними характеристиками, а й замінити простеньку мильничку. Воно й не дивно, адже J8 2018 має аж два модулі основної камери, що дозволяє творчо підходити до мобільної зйомки.

Samsung Galaxy J8 2018

Технічні характеристики:

дисплей: 6", Super AMOLED, 1440х720 пікселів

процесор: Qualcomm Snapdragon 450 (8 ядра по 1,8 ГГц)

пам'ять: 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 16 Мп (f/1.7)+ 5 Мп (f/1.9), фронтальна – на 16 Мп

акумулятор: 3500 мАг

Ціна: 7999 гривень.

Samsung Galaxy A6 Plus 2018

Серія A досі припадає до душі тим, хто хоче мати гаджет, який не лише відмінно працює, а й не виглядає, як шалено бюджетний пристрій.

Samsung Galaxy A6 Plus 2018

Технічні характеристики:

дисплей: 6", Super AMOLED, 2220х1080 пікселів

процесор: Qualcomm Snapdragon 450 (8 ядра по 1,8 ГГц)

пам'ять: 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 16 Мп (f/1.7)+ 5 Мп (f/1.9), фронтальна – на 24 Мп (f/1.9)

акумулятор: 3500 мАг

особливості: наявність NFC для безконтактних платежів

Ціна: 8399 гривень.

Смартфони Nokia

Nokia 5.1 Plus

Новинка від Nokia зібрала в собі всі тренди 2018 року: "моноброву", корпус зі скла та металу, подвійний модуль основної камери, а ще вона припаде до душі завдяки лояльному ціннику.

Nokia 5.1 Plus

Технічні характеристики:

дисплей: 5,86", IPS, 1520х720 пікселів

процесор: Mediatek MT6771 Helio P60 (8 ядра по 2 ГГц)

пам'ять: 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 13 Мп + 5 Мп, фронтальна – на 8 Мп (f/2.2)

акумулятор: 3060 мАг

особливості: USB Type-C, корпус зі скла та металу

Ціна: 6412 гривень.

Nokia 6.1 Plus

У назві моделі цифра 6, що свідчить про те, що перед нами потужніший і більш удосконалений варіант "п'ятірки". Гаджет отримав не лише кращий екран, а й більшу кількість оперативки, потужніший процесор, а також NFC.

Nokia 6.1 Plus

Технічні характеристики:

дисплей: 5,8", IPS, 2220х1080 пікселів

процесор: Qualcomm Snapdragon 636 (8 ядра по 1,8 ГГц)

пам'ять: 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 16 Мп (f/2.0)+ 5 Мп (f/2.4), фронтальна – на 16 Мп

акумулятор: 3060 мАг

особливості: наявність NFC, корпус зі скла та металу, USB Type-C, Quick Charge 3.0

Ціна: 7519 гривень.

Смартфони Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 5

Цей смартфон спричинив справжній фурор. Китайцям вкотре вдалося створити гаджет, який розлітається, як "київська перепічка". Воно й не дивно, адже перед нами пристрій у металевому корпусі, потужний акумулятор, пристойний процесор, а також подвійний модуль основної камери. І все це за менше, ніж 200 доларів!

Xiaomi Redmi Note 5

Технічні характеристики:

дисплей: 5,99", IPS, 2160х1080 пікселів

процесор: Qualcomm Snapdragon 636 (8 ядра по 1,8 ГГц)

пам'ять: 3/4/6 ГБ оперативної та 32/64/128 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 12 Мп + 5 Мп, фронтальна – на 13 Мп

акумулятор: 4000 мАг

особливості: Quick Charge 3.0

Ціна: від 4999 гривень за версію 3+32 ГБ.

Xiaomi Mi 8 Lite

Якщо ви хочете, щоб ваш смартфон нагадував флагманське рішення – зверніть увагу саме на Mi 8 Lite. Пристрій не лише отримав трендове поєднання скла та металу, а й потужний процесор та камери, які вражають своїми можливостями.

Xiaomi Mi 8 Lite

Технічні характеристики:

дисплей: 6,26", IPS, 2280х1080 пікселів

процесор: Qualcomm Snapdragon 660 (4 ядра по 2,2 ГГц, 4 ядра по 1,8 ГГц)

пам'ять: 4/6 ГБ оперативної та 64/128 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 12 Мп (f/1.9) + 5 Мп (f/2.0), фронтальна – на 24 Мп

акумулятор: 3350 мАг

особливості: Quick Charge 3.0, USB Type-C

Ціна: від 7499 гривень за версію 4+64 ГБ.

Xiaomi Mi A2

Цю модель уже нарекли бюджетним камерофоном. І воно не дивно, адже смартфон робить такі фото, які вражають своєю деталізацією та якістю. Крім того, гаджет працює на "голому" Android, і все це за розумні гроші.

Xiaomi Mi A2

Технічні характеристики:

дисплей: 5,99", IPS, 2160х1080 пікселів

процесор: Qualcomm Snapdragon 660 (4 ядра по 2,2 ГГц, 4 ядра по 1,8 ГГц)

пам'ять: 4/6 ГБ оперативної та 64/128 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 12 Мп (f/1.75) + 20 Мп (f/1.75), фронтальна – на 20 Мп

акумулятор: 3010 мАг

особливості: Quick Charge 3.0, USB Type-C

Ціна: від 7299 гривень за версію 4+64 ГБ.

Смартфони Meizu та Huawei

Meizu M6s

Бюджетники від Meizu можуть похизуватися не лише пристойними технічними характеристиками, а й металевим корпусом, що вельми приємно, адже обійдеться такий гаджет у трішки більше, ніж одна мінімалка. Звичайно ж, для ігор такий смартфон не вельми підійде, але повсякденні задачі він буде виконувати сповна.

Meizu M6s

Технічні характеристики:

дисплей: 5,7", IPS, 1440х720 пікселів

процесор: Exynos 7872 (2 ядра по 2,0 ГГц, 4 ядра по 1,6 ГГц)

пам'ять: 3 ГБ оперативної та 32/64 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 16 Мп (f/2.0), фронтальна – на 8 Мп

акумулятор: 3000 мАг

особливості: сканер відбитків пальців

Ціна: від 3799 гривень за версію 3+32 ГБ.

Meizu 15 Lite

Цей смартфон від Meizu – справжнє поєднання преміального дизайну, футуристичності та пристойних технічних характеристик, які з упевненістю дозволять пристрою працювати кілька років без відчутного дискомфорту. Якщо ж акцентувати увагу саме на дизайні, то він поєднав у собі особливості перших смартфонів компанії, а також флагманів, які стали улюбленцями.

Meizu 15 Lite

Технічні характеристики:

дисплей: 5,46", IPS, 1920х1080 пікселів

процесор: Qualcomm Snapdragon 626 (8 ядер по 2,2 ГГц)

пам'ять: 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 12 Мп, фронтальна – на 20 Мп

акумулятор: 3000 мАг

особливості: сканер відбитків пальців, швидка зарядка та USB Type-C

Ціна: від 6499 гривень за версію 4+64 ГБ.

Honor 8X

Закриває наш рейтинг, мабуть, найкращий бюджетник року! Не дарма Honor 8X побив рекорди з продаж у День холостяка. Цей смартфон не лише виглядає, як справжнісінький флагман, він ще й може похизуватися відмінним поєднанням технічних характеристик і можливостей, і все це за розумні, за нинішніми мірками, гроші. До слова, його часто порівнюють з Xiaomi Redmi Note 5, але ж ми то знаємо, що 8X має чималий козир у рукаві.

Honor 8X

Технічні характеристики:

дисплей: 6,5", IPS, 2340х1080 пікселів

процесор: HiSiliconKirin 710 (4 ядер по 2.2 ГГц + 4 ядер по 1.7 ГГц)

пам'ять: 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої

камера: основна камера на 20 Мп + 2 Мп, фронтальна – на 16 Мп

акумулятор: 3750 мАг

особливості: NFC

Ціна: 7699 гривень.

Як бачите, 2018 рік був плідним не лише на топові рішення, а й на смартфони, які підійдуть більшості середньостатистичних користувачів. Який же брати – обирати, як завжди, вам!

Бюджетні смартфони 2018 року Дизайн Процесор Камера Особливості Ціна (грн) Оцінка редакції Samsung Galaxy J4 2018 пластик Exynos 7570 (4 ядра по 1,4 ГГц) основна камера на 13 Мп, фронтальна – на 5 Мп _ 4299 5/10 Samsung Galaxy J4 Plus 2018 пластик Qualcomm Snapdragon 425 (4 ядра по 1,4 ГГц) основна камера на 13 Мп (f/1.9), фронтальна – на 5 Мп NFC 4999 6/10 Samsung Galaxy J8 2018 пластик Qualcomm Snapdragon 450 (8 ядра по 1,8 ГГц) основна камера на 16 Мп (f/1.7)+ 5 Мп (f/1.9), фронтальна – на 16 Мп подвійна основна камера 7999 6/10 Samsung Galaxy A6 Plus 2018 метал Qualcomm Snapdragon 450 (8 ядра по 1,8 ГГц) основна камера на 16 Мп (f/1.7)+ 5 Мп (f/1.9), фронтальна – на 24 Мп (f/1.9) NFC 8399 7/10 Nokia 5.1 Plus скло+метал Mediatek MT6771 Helio P60 (8 ядра по 2 ГГц) основна камера на 13 Мп + 5 Мп, фронтальна – на 8 Мп (f/2.2) два модулі основної камери 6412 7/10 Nokia 6.1 Plus скло+метал Qualcomm Snapdragon 636 (8 ядра по 1,8 ГГц) основна камера на 16 Мп (f/2.0)+ 5 Мп (f/2.4), фронтальна – на 16 Мп NFC, два модулі основної камери 7519 8/10 Xiaomi Redmi Note 5 метал Qualcomm Snapdragon 636 (8 ядра по 1,8 ГГц) основна камера на 12 Мп + 5 Мп, фронтальна – на 13 Мп Швидка зарядка, подвійна камера 4999 9/10 Xiaomi Mi 8 Lite скло+метал Qualcomm Snapdragon 660 (4 ядра по 2,2 ГГц, 4 ядра по 1,8 ГГц) основна камера на 12 Мп (f/1.9) + 5 Мп (f/2.0), фронтальна – на 24 Мп Швидка зарядка, подвійна камера 7499 8/10 Xiaomi Mi A2 метал Qualcomm Snapdragon 660 (4 ядра по 2,2 ГГц, 4 ядра по 1,8 ГГц) основна камера на 12 Мп (f/1.75) + 20 Мп (f/1.75), фронтальна – на 20 Мп Швидка зарядка, подвійна камера 7299 9/10 Meizu M6s метал Exynos 7872 (2 ядра по 2,0 ГГц, 4 ядра по 1,6 ГГц) основна камера на 16 Мп (f/2.0), фронтальна – на 8 Мп сканер відбитків пальців 3799 6/10 Meizu 15 Lite метал Qualcomm Snapdragon 626 (8 ядер по 2,2 ГГц) основна камера на 12 Мп, фронтальна – на 20 Мп швидка зарядка 6499 8/10 Honor 8X скло+метал HiSiliconKirin 710 (4 ядер по 2.2 ГГц + 4 ядер по 1.7 ГГц) основна камера на 20 Мп + 2 Мп, фронтальна – на 16 Мп NFC, дві основні камери, швидка зарядка 7699 10/10

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