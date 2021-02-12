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Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі

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музика для сексу - фото 1
музика для сексу

Ми зібрали для вас 50 найпопулярніших пісень для сексу. Можете додати собі плейлист музики, адже ці пісні найкращі для того, щоб ввімкнути їх на фоні, під час заняття сексом.

Це не наш особистий рейтинг, а добірка пісень, під які найчастіше займаються сексом. До офіційних результатів опитування ввійшли понад 300 треків, які вмикають для спокушання партнера, а також є пісні, які слухають, коли залишаються наодинці.

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Зберігайте цей плейлист для сексу та вмикайте його під час своїх романтичних побачень:

Перелік пісень з плейлиста для сексу:

  1. STWO – Haunted
  2. The Hotel – Don't Put On
  3. Mani Beats – Find Me
  4. Major Lazer – Be Together (feat. Wild Belle)
  5. Duke Dumont – Ocean Drive (Hayden James Remix)
  6. Perelandra – Mind Flies
  7. Soleil Fisher – Go Away
  8. Euphonic Traveller – Le ciel de Paris
  9. Lemonjazz – Close Your Eyes (Erotic Sunset to Sunrise Mix)
  10. Paul Hardcastle – Valentine
  11. Daniel Caesar – Best Part
  12. ADELE – Make You Feel My Love
  13. Keith Sweat feat. Athena Cage – Nobody
  14. J. Holiday – Bed
  15. Do not – Bryson Tiller
  16. Childish Gambino – Redbone
  17. Wicked Games – The Weeknd
  18. Khalid – Location
  19. Ed Sheeran – Perfect
  20. The Weeknd – The Hills
  21. John Legend – All of Me
  22. I Touch Myself – Divinyls
  23. Love Myself – Hailee Steinfeld
  24. Thomas Rhett – Die A Happy Man
  25. The Weeknd – Call Out My Name
  26. Joji – SLOW DANCING IN THE DARK
  27. Daniel Caesar (feat. Kali Uchis) – Get You
  28. Take on Me – a-ha
  29. Tears For Fears – Everybody Wants To Rule The World
  30. Red Hot Chili Peppers – Under the Bridge
  31. Nicki Minaj – Feeling Myself
  32. Jeremih –All The Time
  33. Cheat Codes – Sex
  34. Ginuwine – Pony
  35. Trey Songz – Neighbors Know My Name
  36. The Weeknd – Often
  37. Kane Brown – Heaven
  38. Jason Mraz – I'm Yours
  39. Trey Songz – Slow Motion
  40. Sam Hunt – Body Like A Back Road
  41. Chris Stapleton – Tennessee Whiskey
  42. The Weeknd – Earned It
  43. SoMo – Ride
  44. John Mayer – Your Body Is A Wonderland
  45. Jeremih – Birthday Sex
  46. Rihanna – Sex With Me
  47. Usher – Nice & Slow
  48. Lullaby Lounge – Chill Del La Mer (Blank Cafe Relax Mix)
  49. Milews – Jazzy Bedroom Bolero (Foreplay Lounge Mix)
  50. Atrium – Just Relax

До теми: Як отримати насолоду в ліжку? ТОП 5 книг про секс та оргазм

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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