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Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі
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Ми зібрали для вас 50 найпопулярніших пісень для сексу. Можете додати собі плейлист музики, адже ці пісні найкращі для того, щоб ввімкнути їх на фоні, під час заняття сексом.
Це не наш особистий рейтинг, а добірка пісень, під які найчастіше займаються сексом. До офіційних результатів опитування ввійшли понад 300 треків, які вмикають для спокушання партнера, а також є пісні, які слухають, коли залишаються наодинці.
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Зберігайте цей плейлист для сексу та вмикайте його під час своїх романтичних побачень:
Перелік пісень з плейлиста для сексу:
- STWO – Haunted
- The Hotel – Don't Put On
- Mani Beats – Find Me
- Major Lazer – Be Together (feat. Wild Belle)
- Duke Dumont – Ocean Drive (Hayden James Remix)
- Perelandra – Mind Flies
- Soleil Fisher – Go Away
- Euphonic Traveller – Le ciel de Paris
- Lemonjazz – Close Your Eyes (Erotic Sunset to Sunrise Mix)
- Paul Hardcastle – Valentine
- Daniel Caesar – Best Part
- ADELE – Make You Feel My Love
- Keith Sweat feat. Athena Cage – Nobody
- J. Holiday – Bed
- Do not – Bryson Tiller
- Childish Gambino – Redbone
- Wicked Games – The Weeknd
- Khalid – Location
- Ed Sheeran – Perfect
- The Weeknd – The Hills
- John Legend – All of Me
- I Touch Myself – Divinyls
- Love Myself – Hailee Steinfeld
- Thomas Rhett – Die A Happy Man
- The Weeknd – Call Out My Name
- Joji – SLOW DANCING IN THE DARK
- Daniel Caesar (feat. Kali Uchis) – Get You
- Take on Me – a-ha
- Tears For Fears – Everybody Wants To Rule The World
- Red Hot Chili Peppers – Under the Bridge
- Nicki Minaj – Feeling Myself
- Jeremih –All The Time
- Cheat Codes – Sex
- Ginuwine – Pony
- Trey Songz – Neighbors Know My Name
- The Weeknd – Often
- Kane Brown – Heaven
- Jason Mraz – I'm Yours
- Trey Songz – Slow Motion
- Sam Hunt – Body Like A Back Road
- Chris Stapleton – Tennessee Whiskey
- The Weeknd – Earned It
- SoMo – Ride
- John Mayer – Your Body Is A Wonderland
- Jeremih – Birthday Sex
- Rihanna – Sex With Me
- Usher – Nice & Slow
- Lullaby Lounge – Chill Del La Mer (Blank Cafe Relax Mix)
- Milews – Jazzy Bedroom Bolero (Foreplay Lounge Mix)
- Atrium – Just Relax
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