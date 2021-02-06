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День святого Валентина 18+: інтимні подарунки з секс-шопу для гарячої ночі
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Відсвяткувати День закоханих можна не лише романтично, а й пікантно. Підготували для вас список дорослих подарунків, які забезпечать вам і вашому партнеру незабутній секс.
Обирайте подарунок з урахування побажань вашого партнера, а якщо важко визначитися, то завжди у нагоді стануть сертифікати на певну суму.
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Набір для БДСМ-ігор
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Комплект білизни, боді та стреп
Сексуальна білизна з мережива або ж шкіряні портупеї, які обтягують тіло – все залежить від ваших бажань. Головне, щоб це була якісна тканина, яка не викличе дискомфорту чи подразнення.
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Кляп
Найкращий вибір – кляп з отвори, який дозволяє дихати ротом. Зазвичай цей аксесуар для сексу має ремінці, які регулюють потрібний розмір та зручну застібку. Потрібно, щоб виріб був з безпечного матеріалу та міг легко дезінфікуватися.
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Маска кішки
Цей загадковий аксесуар додає образу конфіденційності та загадки.
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Стрічка для фіксації
Використовуйте стрічку для фіксації рук або ніг під час сексу та сексуальних ігор. Ще за допомогою стрічки можете зав'язувати очі.
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Повідець
Якісна фурнітура та шкіряні ремінці гарантують задоволення з перчиком.
Настільна секс-гра Wandersex 2.0
Це ідеальна гра для двох, яка допоможе пізнати себе та партнера. Можете обрати гру або українською, або англійською. Є чотири рівні: розмови, любощі, пестощі, секс. Ваше завдання – крутити стрілку, витягнути картку, виконати завдання та кохатися. На різних рівнях гри вас чекають нові завдання: розповісти щось особисте, дослідити ерогенні зони, розвити чуттєвість, розважитися у подорожі, урізноманітнити сексуальне життя, цікаво провести побачення тощо.
ДНК-тест "Авантюризм"
Найнеочікуваніший варіант подарунку на День святого Валентина – ДНК-тест на визначення "Авантюризму". Це чудова можливість пізнати себе та партнера. Сам тест аналізує ген DRD4, адже певні зміни у ньому впливають на чутливість до дофаміну, а це гормон задоволення. Знижена чутливість відповідальна за екстремальні вчинки, пошук нових сексуальних партнерів тощо. Після того, як ви пройдете цей тест, то дізнаєтеся, чи ви схильні до авантюрного способу життя, чи залежні від пошуку нових партнерів та екстремальних вчинків.
Мастурбатор
Мастурбатори є різні, тож обрати буде з чого. Останні новинки в індустрії секс-іграшок – мастурбатори від виробника Tenga. Вони працюють завдяки впливу фігурного малюнку на внутрішній стороні іграшки – чоловік отримує нові відчуття через обертання іграшки навколо пеніса під час поступальних рухів.
Рідкий вібратор
Так, і таке існує! Рідкий вібратор створено і для чоловіків і для жінок. Ви дійсно відчуєте інтенсивну вібрацію – нанесіть на клітор, статеві губи або голівку статевого члена рідину, далі у ці місця почне приливати більше крові й чутливість поліпшиться. Засіб починає діяти майже відразу, але все залежить від вашого рівня чутливості. Дія припиняється приблизно через 15 хвилин. Потім ви можете ще раз нанести трохи рідкого вібратора й отримувати далі задоволення.
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