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Як отримати насолоду в ліжку? ТОП 5 книг про секс та оргазм
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В очікування Дня святого Валентина ми підготували для вас добірку книг про секс та сексуальність. Пізнавайте себе та партнера, практикуйтеся разом та отримуйте задоволення.
Лорі Мінц "Кінчай"
Видавництво: #Книголав
Факт: 50% жінок у віці від 18 до 35 років не отримують оргазм зі своїм партнером. Завдяки цій книзі ви можете дізнатися причини. Спойлер: справа у сексуальній культурі та суспільним традиціям сексу. Авторка не лише розповідає про секс та оргазм, бажано закріплювати нові знання приємною практикою. Читати цю книгу варто і чоловікам, і жінкам.
І ще: День святого Валентина 18+: інтимні подарунки з секс-шопу для гарячої ночі
Дар'я Варламова, Єлена Фоєр "Секс. Від нейробіології лібідо до віртуального порно"
Видавництво: Альпіна
Одразу налаштуйтеся, що це наукпоп, який може серйозно похитнути усі ваші уявлення про механізми сексу. Авторки зібрали усі корисні знання та дослідження про людську сексуальність, тож ви дізнаєтеся, як співпрацює ваш організм та мізки, що саме спричиняє фізичну жагу до партнера або ж в принципі, які механізми впливають на сексуальні переваги та вподобання у ліжку.
Емілі Наґоскі "Як бажає жінка. Правда про сексуальне здоров'я"
Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля
Знову книга, яка буде корисна не тільки жінкам, а й чоловікам. Присутність партнера та бажання сексу не є гарантією оргазму. Пристрасть не забезпечує максимальне задоволення. Читайте, щоб зрозуміти жіноче тіло, певні секрети про роботу ерогенних зон, механізми сексуальних бажань та збудження. Не забудьте про практику: розкрийте власну сексуальність та сформуйте ідеальні умови для досягнення оргазму.
Леопольд фон Захер-Мазох "Венера в хутрі"
Видавництво: #Книголав
Це не новинка, адже перша публікація відбулася в 1869 році, проте досі цікаво читати цю відверту розповідь про мазохізм як психологічний феномен. Головний герой одержимий еротичною фантазією про жінку, яка буде його принижувати. Він зустрічає таку жінку, якій пропонує втілити у життя його сміливі мрії. Станом на 2021 рік такі сексуальні фантазії вже й не дуже сміливі – сексуальна культура стала розкутішою, ставлення суспільства все ж з часом змінилося.
Пол Джоанідіс "Біблія сексу"
Видавництво: Ексмо
Тема книги: яким має бути секс? На понад 1000 сторінках є й ілюстрації, і коментарі читачів. Якщо бажаєте, то можете читати не послідовно, а ті глави, які вас найбільше цікавлять. Автор розглядає безліч питань та зачіпає багато тем: стосунки, фізіологія, перший секс, інтимна гігієна, захист, статеве здоров'я, різниця між чоловічим та жіночим організмом тощо.
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